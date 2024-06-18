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Правительство отменило упрощенную процедуру выдачи лицензий на перевозку
Кабинет министров 18 июня принял постановление об изменениях в лицензировании перевозчиков, инициированных Минрегионом и Укртрансбезопасностью, ключевой целью которого является быстрая и полностью оцифрованная процедура получения лицензий в соответствии с европейскими нормами.
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
Изменения касаются деятельности автоперевозчиков в сфере международных пассажирских и грузовых перевозок, перевозок опасных грузов и отходов, а также внутренних пассажирских перевозок.
Заместитель министра Сергей Деркач рассказал, что за прошлый год Укртрансбезопасность выдала более 11,5 тысячи лицензий и все они были выданы электронно, а поступления в государственный бюджет составили более 31 млн грн.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Принятое постановление позволяет усовершенствовать уже существующую процедуру и создать предпосылки для добропорядочного и конкурентного ведения бизнеса перевозчиками. Ключевое изменение - прекращение выдачи лицензий по упрощенной процедуре", - отметил он.
Деркач добавил, что кроме этого вводится требование о наличии свидетельств профессиональной компетентности у водителей и уточненные требования к образованию технического персонала, обслуживающих предприятия, механизмы остановки и восстановления лицензий в случае недобросовестного ведения бизнеса.
Ключевые новации:
- Прекращение выдачи лицензий по упрощенной процедуре ("военных")
- Требование о наличии свидетельств компетентности у водителей
- Уточненные требования к образованию технического персонала
- Механизмы остановки/восстановления лицензий при недобросовестности
- Интеграция реестров Укртрансбезопасности с базами Минюста, ГНС, ПФУ
- Сокращение срока рассмотрения заявлений на лицензии до 3 дней
В ведомстве подчеркнули, что выданные ранее лицензии остаются в силе. Перевозчики с "военными" лицензиями имеют полгода на обновление данных согласно новым требованиям.
Норма об обязательном обучении водителей заработает через год для обеспечения подготовки. Это отвечает директивам ЕС.
Напомним, ранее в Министерстве объявили о начале постепенных изменений в сфере внутренних пассажирских перевозок, а перевозчикам были представлены мероприятия, которые планируется реализовать до конца года.
Кроме того, Мининфраструктуры договорилось с Министерством транспорта Словакии об упрощении процедуры открытия международных автобусных маршрутов между странами.
Источник фото: ua.depositphotos.com