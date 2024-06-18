Правительство отменило упрощенную процедуру выдачи лицензий на перевозку

Кабинет министров 18 июня принял постановление об изменениях в лицензировании перевозчиков, инициированных Минрегионом и Укртрансбезопасностью, ключевой целью которого является быстрая и полностью оцифрованная процедура получения лицензий в соответствии с европейскими нормами.

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Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Изменения касаются деятельности автоперевозчиков в сфере международных пассажирских и грузовых перевозок, перевозок опасных грузов и отходов, а также внутренних пассажирских перевозок.

Заместитель министра Сергей Деркач рассказал, что за прошлый год Укртрансбезопасность выдала более 11,5 тысячи лицензий и все они были выданы электронно, а поступления в государственный бюджет составили более 31 млн грн.

"Принятое постановление позволяет усовершенствовать уже существующую процедуру и создать предпосылки для добропорядочного и конкурентного ведения бизнеса перевозчиками. Ключевое изменение - прекращение выдачи лицензий по упрощенной процедуре", - отметил он.

Деркач добавил, что кроме этого вводится требование о наличии свидетельств профессиональной компетентности у водителей и уточненные требования к образованию технического персонала, обслуживающих предприятия, механизмы остановки и восстановления лицензий в случае недобросовестного ведения бизнеса.

Ключевые новации:

Прекращение выдачи лицензий по упрощенной процедуре ("военных")

Требование о наличии свидетельств компетентности у водителей

Уточненные требования к образованию технического персонала

Механизмы остановки/восстановления лицензий при недобросовестности

Интеграция реестров Укртрансбезопасности с базами Минюста, ГНС, ПФУ

Сокращение срока рассмотрения заявлений на лицензии до 3 дней

В ведомстве подчеркнули, что выданные ранее лицензии остаются в силе. Перевозчики с "военными" лицензиями имеют полгода на обновление данных согласно новым требованиям.

Норма об обязательном обучении водителей заработает через год для обеспечения подготовки. Это отвечает директивам ЕС.

Напомним, ранее в Министерстве объявили о начале постепенных изменений в сфере внутренних пассажирских перевозок, а перевозчикам были представлены мероприятия, которые планируется реализовать до конца года.

Кроме того, Мининфраструктуры договорилось с Министерством транспорта Словакии об упрощении процедуры открытия международных автобусных маршрутов между странами.

Источник фото: ua.depositphotos.com