Украина договорилась об упрощенном открытии автобусных маршрутов еще с одной страной

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры договорилось с Министерством транспорта Словакии об упрощении процедуры открытия международных автобусных маршрутов между странами.

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Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что речь идет об отмене нормы о необходимости иметь перевозчику паритетного партнера из другой страны.

Кроме того, стороны договорились рассматривать заявления на открытие маршрутов в течение 30 дней, что значительно ускорит процесс открытия и запуск новых маршрутов.

Также словацкая сторона подчеркнула, что в один день с одной автостанции по одному международному маршруту может отправляться только один автобус.

Последовательно работаем над упрощением открытия международных автобусных маршрутов с другими странами. Требование наличия паритетного партнера для открытия маршрута усложняет процедуру, создает бюрократические преграды для перевозчика и фактически не влияет на соблюдение баланса на рынке двусторонних пассажирских перевозок», – подчеркнул заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Напомним, в апреле Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры договорилось с Министерством транспорта и морских дел Черногории о возможности беспаритетного выполнения пассажирских перевозок для украинских компаний.

Стороны согласовали, что если черногорский перевозчик отказывается выполнять маршрут, то украинская компания может обслуживать этот маршрут самостоятельно.

Также Украина и Греция достигли договоренности о 100 разрешениях на нерегулярные перевозки между странами. Теперь украинские перевозчики, следующие в Грецию, смогут планировать логистику непосредственно до конечной точки без необходимости пересаживать пассажиров на иностранные автобусы.

В Украине заработал единый портал международных автобусных маршрутов

В Украине заработал единственный портал официальных международных автобусных маршрутов autobus.gov.ua .

Присоединившись к порталу, перевозчики получают бесплатную возможность стать партнером единого государственного ресурса с легальными маршрутами.

Кроме того, это место, где после тестирования и полноценного запуска пассажир сможет проверить:

маршрут,

расписание движения,

купить билеты непосредственно на сайте перевозчика.

Чтобы пассажиры смогли легко находить билеты на официальные маршруты, перевозчики могут бесплатно интегрироваться в портал, написав официальное письмо по электронному адресу: [email protected].

Там нужно указать маршруты и один ресурс, где происходит продажа билетов.