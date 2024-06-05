Украина и Греция договорились о нерегулярных перевозках

Украина и Греция достигли договоренности о 100 разрешениях на нерегулярные перевозки между странами. Теперь украинские перевозчики, следующие в Грецию, смогут планировать логистику непосредственно до конечной точки без необходимости пересаживать пассажиров на иностранные автобусы.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что в прошлом году разрешений на нерегулярные перевозки в Грецию у украинских перевозчиков не было.

"Это существенно ограничивало возможности наших перевозчиков, особенно ввиду того, что автобусные перевозки сегодня являются приоритетным транспортом из-за отсутствия авиасообщения. В этом году нам удалось достичь договоренности о 100 разрешениях на нерегулярные перевозки. Работаем дальше, чтобы увеличить это количество и обеспечить комфортные и безопасные условия для перевозок», – отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Он добавил, что теперь украинские перевозчики, следующие в Грецию, смогут планировать логистику непосредственно до конечной точки без необходимости пересаживать пассажиров на иностранные автобусы.

Как сообщают в Мининфраструктуры, на следующей неделе бланки соответствующих разрешений уже будут доступны заказу в Государственной службе по безопасности на транспорте.

Напомним, в 2024 году команде Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры удалось договориться об увеличении количества разрешений на нерегулярные перевозки с Турцией, Румынией и Черногорией.

В Украине заработал единый портал международных автобусных маршрутов

В Украине заработал единственный портал официальных международных автобусных маршрутов autobus.gov.ua .

Присоединившись к порталу, перевозчики получают бесплатную возможность стать партнером единого государственного ресурса с легальными маршрутами.

Кроме того, это место, где после тестирования и полноценного запуска пассажир сможет проверить:

маршрут,

расписание движения,

купить билеты непосредственно на сайте перевозчика.

Чтобы пассажиры смогли легко находить билеты на официальные маршруты, перевозчики могут бесплатно интегрироваться в портал, написав официальное письмо по электронному адресу. [email protected].

Там нужно указать маршруты и один ресурс, где происходит продажа билетов.