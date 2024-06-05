Україна та Греція домовилися про нерегулярні перевезення

Україна та Греція досягли домовленості про 100 дозволів на нерегулярні перевезення між країнами. Тепер українські перевізники, що прямують до Греції, зможуть планувати логістику безпосередньо до кінцевої точки без потреби пересаджувати пасажирів на іноземні автобуси.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що минулого року дозволів на нерегулярні перевезення до Греції українські перевізники не мали.

"Це суттєво обмежувало можливості наших перевізників, особливо з огляду на те, що автобусні перевезення сьогодні є пріоритетним транспортом через відсутність авіасполучення. У цьому році нам вдалось досягти домовленості про 100 дозволів на нерегулярні перевезення. Працюємо далі, щоб збільшити цю кількість та забезпечити комфортні та безпечні умови для перевезень», – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Він додав, що тепер українські перевізники, що прямують до Греції, зможуть планувати логістику безпосередньо до кінцевої точки без потреби пересаджувати пасажирів на іноземні автобуси.

Як повідомляють в Мінінфраструктури, наступного тижня бланки відповідних дозволів вже будуть доступні до замовлення в Державній службі з безпеки на транспорті.

Нагадаємо, у 2024 році команді Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури вдалось домовитися про збільшення кількості дозволів на нерегулярні перевезення з Туреччиною, Румунією та Чорногорією.

В Україні запрацював єдиний портал міжнародних автобусних маршрутів

В Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів autobus.gov.ua.

Приєднавшись до порталу перевізники отримують безоплатну можливість стати партнером єдиного державного ресурсу з легальними маршрутами.

Крім того, це місце, де після тестування та повноцінного запуску, пасажир зможе перевірити:

маршрут,

розклад руху,

придбати квитки безпосередньо на сайті перевізника.

Щоб пасажири змогли легко знаходити квитки на офіційні маршрути, перевізники можуть безкоштовно інтегруватись до порталу, написавши офіційний лист на електронну адресу [email protected].

Там потрібно вказати маршрути та один ресурс, де відбувається продаж квитків.