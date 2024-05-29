З України запустили три нові міжнародні автобусні маршрути: курсуватимуть до аеропортів

Оператор автобусних перевезень Європи FlixBus оголосив про запуск трьох міжнародних ліній з України до аеропортів у Молдові, Польщі та Угорщині.

Про це інформує пресслужба FlixBus.

Якими будуть нові маршрути

Так, у повідомленні вказуються повні маршрути нових ліній:

Київ – Біла Церква – Умань – Одеса – Міжнародний аеропорт Кишинеу – Кишинів.

Автобуси курсують на цьому маршруті щодня.

Трускавець – Дрогобич – Стрий – Львів – Варшава – Новий-Двір-Мазовецький (аеропорт Модлін).

Відправлення автобусів за цим маршрутом буде відбуватися 3 рази на тиждень, починаючи з 1 червня. З Трускавця – відправлення у вівторок, четвер та суботу.

"В зворотньому напрямку автобус відправлятиметься у середу, п'ятницю та неділю", - йдеться в повідомленні.

Вінниця – Хмельницький – Тернопіль – Івано-Франківськ – Калуш – Стрий – Мукачево – Ужгород – Аеропорт Будапешта – Будапешт (Неплігет).

Перший рейс за цим маршрутом заплановано на 2 червня з Вінниці, відправлення двічі на тиждень. З Вінниці автобуси відправлятимуться у четвер та неділю о 09:20 ранку. В зворотному напрямку автобуси відправлятимуться по понеділках та п’ятницях.

"Загалом FlixBus має вже 29 прямих автобусних рейсів між Україною та 6 країнами ЄС. З них 9 заїжджають у аеропорти", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, компанія FlixBus вийшла на ринок України у 2017 році. Фактично Flixbus був присутнім на ринку України з червня 2016 року та продавав квитки зі Львова та Ужгорода до Амстердама, Берліна, Відня, Франкфурта та інших міст.

Проте, безпосередньо перевезення з України здійснював її партнер — компанія LEO Express.

В Україні запрацював єдиний портал міжнародних автобусних маршрутів

В Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів autobus.gov.ua.

Приєднавшись до порталу перевізники отримують безоплатну можливість стати партнером єдиного державного ресурсу з легальними маршрутами.

Крім того, це місце, де після тестування та повноцінного запуску, пасажир зможе перевірити:

м аршрут ;

розклад руху ;

придбати квитки безпосередньо на сайті перевізника.

Щоб пасажири змогли легко знаходити квитки на офіційні маршрути, перевізники можуть безкоштовно інтегруватись до порталу, написавши офіційний лист на електронну адресу [email protected].

Там потрібно вказати маршрути та один ресурс, де відбувається продаж квитків.

У 2023 році відкрилося 400 нових міжнародних автобусних маршрутів

У 2023 році Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури відкрило 400 нових міжнародних маршрутів для автобусних перевізників.

Така активність перевізників, що здійснюють закордонні автобусні перевезення, відбувається через збільшення попиту, зокрема, через війну.

За даними Мінвідновлення, торік пасажиропотік за кордон саме автобусними рейсами становив близько 7,5 млн людей. Це трохи менше, ніж у перший рік повномасштабної війни – 8,5 млн пасажирів, проте в рази більше довоєнного періоду. Так, у 2021 році автобусами за кордон виїхали 1,2 млн пасажирів.

Додамо, що Мінінфраструктури розпочало тестування онлайн-кабінету перевізника, який спростить процедуру відкриття нових автобусних маршрутів за кордон.

Фото: ua.depositphotos.com