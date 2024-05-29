Из Украины запустили три новых международных автобусных маршрута: будут курсировать в аэропорты

Оператор автобусных перевозок Европы FlixBus объявил о запуске трех международных линий из Украины в аэропорты в Молдове, Польше и Венгрии.

Об этом сообщает пресс-служба FlixBus.

Какими будут новые маршруты

Так, в сообщении указываются полные маршруты новых линий:

Киев – Белая Церковь – Умань – Одесса – Международный аэропорт Кишинеу – Кишинев.

Автобусы курсируют на этом маршруте каждый день.

Трускавец – Дрогобыч – Стрый – Львов – Варшава – Новый-Двор-Мазовецкий (аэропорт Модлин).

Отправка автобусов по этому маршруту будет производиться 3 раза в неделю, начиная с 1 июня. Из Трускавца – отправление во вторник, четверг и субботу.

"В обратном направлении автобус будет отправляться в среду, пятницу и воскресенье", - говорится в сообщении.

Винница – Хмельницкий – Тернополь – Ивано-Франковск – Калуш – Стрый – Мукачево – Ужгород – Аэропорт Будапешта – Будапешт (Неплигет).

Первый рейс по этому маршруту запланирован на 2 июня из Винницы, отправка дважды в неделю. Из Винницы автобусы будут отправляться в четверг и воскресенье в 09:20 утра. В обратном направлении автобусы будут отправляться по понедельникам и пятницам.

"В целом FlixBus уже имеет 29 прямых автобусных рейсов между Украиной и 6 странами ЕС. Из них 9 заезжают в аэропорты", - отмечается в сообщении.

Напомним, компания FlixBus вышла на рынок Украины в 2017 году. Фактически Flixbus присутствовал на рынке Украины с июня 2016 года и продавал билеты из Львова и Ужгорода в Амстердам, Берлин, Вену, Франкфурт и другие города.

Однако непосредственно перевозку из Украины осуществлял ее партнер — компания LEO Express.

В Украине заработал единый портал международных автобусных маршрутов

В Украине заработал единственный портал официальных международных автобусных маршрутов autobus.gov.ua.

Присоединившись к порталу, перевозчики получают бесплатную возможность стать партнером единого государственного ресурса с легальными маршрутами.

Кроме того, это место, где после тестирования и полноценного запуска пассажир сможет проверить:

м аршрут ;

расписание движения ;

купить билеты непосредственно на сайте перевозчика.

Чтобы пассажиры смогли легко находить билеты на официальные маршруты, перевозчики могут бесплатно интегрироваться в портал, написав официальное письмо по электронному адресу [email protected].

Там нужно указать маршруты и один ресурс, где происходит продажа билетов.

В 2023 году открылось 400 новых международных автобусных маршрутов

В 2023 году Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры открыло 400 новых международных маршрутов для автобусных перевозчиков.

Такая активность перевозчиков, осуществляющих заграничные автобусные перевозки, происходит из-за увеличения спроса, в частности из-за войны.

По данным Минвосстановления, в прошлом году пассажиропоток за границу именно автобусными рейсами составил около 7,5 млн человек. Это немного меньше, чем в первый год полномасштабной войны – 8,5 млн. пассажиров, однако в разы больше довоенного периода. Так, в 2021 году автобусами за границу выехали 1,2 млн пассажиров.

Добавим, что Мининфраструктуры приступило к тестированию онлайн-кабинета перевозчика, который упростит процедуру открытия новых автобусных маршрутов за границу.

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