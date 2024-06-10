Україна домовилися про спрощене відкриття автобусних маршрутів ще з однією країною

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури домовилось із Міністерством транспорту Словаччини про спрощення процедури відкриття міжнародних автобусних маршрутів між країнами.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що мова йде про скасування норми щодо необхідності мати перевізнику паритетного партнера з іншої країни.

Крім того, сторони домовилися розглядати заяви на відкриття маршрутів впродовж 30 днів, що значно прискорить процес відкриття та відповідно запуск нових маршрутів.

Також, словацька сторона наголосила, що в один день з однієї автостанції за одним міжнародним маршрутом може відправлятись лише один автобус.

«Послідовно працюємо над спрощенням відкриття міжнародних автобусних маршрутів з іншими країнами. Вимога наявності паритетного партнера для відкриття маршруту ускладнює процедуру, створює бюрократичні перепони для перевізника та фактично ж не впливає на дотримання балансу на ринку двосторонніх пасажирських перевезень”, – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Нагадаємо, у квітні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури домовилось із Міністерстом транспорту і морських справ Чорногорії про можливість безпаритетного виконання пасажирських перевезень для українських компаній.

Сторони погодили, що у разі якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут, то українська компанія може обслуговувати цей маршрут самостійно.

Також Україна та Греція досягли домовленості про 100 дозволів на нерегулярні перевезення між країнами. Тепер українські перевізники, що прямують до Греції, зможуть планувати логістику безпосередньо до кінцевої точки без потреби пересаджувати пасажирів на іноземні автобуси.

В Україні запрацював єдиний портал міжнародних автобусних маршрутів

В Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів autobus.gov.ua.

Приєднавшись до порталу перевізники отримують безоплатну можливість стати партнером єдиного державного ресурсу з легальними маршрутами.

Крім того, це місце, де після тестування та повноцінного запуску, пасажир зможе перевірити:

маршрут,

розклад руху,

придбати квитки безпосередньо на сайті перевізника.

Щоб пасажири змогли легко знаходити квитки на офіційні маршрути, перевізники можуть безкоштовно інтегруватись до порталу, написавши офіційний лист на електронну адресу [email protected].

Там потрібно вказати маршрути та один ресурс, де відбувається продаж квитків.