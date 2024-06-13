Украина и ЕС договорились о продлении "транспортного безвиза": что мешает подписанию соглашения

Украина смогла договориться о продлении соглашения о транспортном безвизе с Европейским Союзом. Сейчас идет формальная подготовка к переподписанию соглашения.

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Об этом сообщил замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет Forbes.

"Соглашение уже переговорено", - подчеркнул Качка.

Он пояснил, что Мининфраструктура – ключевое министерство для ведения переговоров по соглашению, но ведомство с начала мая находится без официального руководителя, но это не помешало договоренностям о его продлении.

"Распоряжение об уполномочиях на подписание этого соглашения уже проходит просто формальное визирование", - сообщил Качка.

Напомним, 29 апреля Совет Европейского союза утвердил мандат на переговоры с Украиной о продлении соглашения о либерализации грузовых перевозок (так называемый "транспортный безвиз").

Еврокомиссия предлагает продлить действие "транспортного безвиза" как минимум на 12 месяцев с возможностью пролонгирования еще на полгода. Таким образом, речь идет о перспективе выполнять безразрешительные двусторонние перевозки минимум до июня 2025 включительно.

Что известно о "транспортном безвизе"

Напомним, что Украина и ЕСподписалисоглашение о "транспортном безвизе" 29 июня 2022 года. Договоренность упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС, а также позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

16 марта 2023 года Украина и ЕС договорились о продлении действия "транспортного безвиза" еще на год - до 30 июня 2024 года.

5 марта 2024 года Европейская комиссия предложила внести более жесткие обновления в соглашение об автомобильных перевозках с Украиной, при этом не изменять основные цели и объемы перевозок. Среди возможных ограничений обсуждалось обязательное наличие ряда документов и усиление определенных обязательств (борьба с мошенничеством, подделкой водительских документов и нарушением безопасности дорожного движения).

Кроме того, среди предложений есть пункт о приостановлении Соглашения в отдельной географической зоне – если на национальном рынке автомобильных перевозок наблюдаются серьезные нарушения.

Напомним, что с осени 2023 года польские перевозчики, к которым впоследствии присоединились фермеры, начали блокировать движение украинских фур. Причиной забастовки перевозчиков называют "чрезмерную конкуренцию", возникшую после введения "транспортного безвиза".

Украинская сторона в ноябре отказалась даже обсуждать возможность возвращения к существовавшему до июня 2022 года режиму. В свою очередь, в Еврокомиссии тоже поддержали сохранность действия соглашения о либерализации перевозок.