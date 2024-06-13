Україна та ЄС домовилися про продовження "транспортного безвізу": що заважає підписанню угоди

Україна змогла домовитися про продовження дії угоди про транспортний безвіз із Європейським Союзом. Зараз триває формальна підготовка до перепідписання угоди.

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Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка, пише Forbes.

"Угода вже переговорена", – наголосив Качка.

Він пояснив, що Мінінфраструктури – ключове міністерство для ведення переговорів щодо угоди, але відомство з початку травня перебуває без офіційного очільника, але це не завадило домовленостям щодо її продовження.

"Розпорядження про уповноваження на підписання цієї угоди вже проходить просто формальне візування", – повідомив Качка.

Нагадаємо, 29 квітня Рада Європейського союзу затвердила мандат на перемовини з Україною щодо продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень (так званий "транспортний безвіз").

Єврокомісія пропонує продовжити дію "транспортного безвізу" щонайменше на 12 місяців з можливістю пролонгування ще на пів року. Таким чином, йдеться про перспективу виконувати бездозвільні двосторонні перевезення мінімум до червня 2025 року включно.

Що відомо про "транспортний безвіз"

Нагадаємо, що Україна та ЄС підписали угоду про "транспортний безвіз" 29 червня 2022 року. Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС, а також дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

16 березня 2023 року Україна та ЄС домовилися про продовження дії "транспортного безвізу" ще на рік - до 30 червня 2024 року. 5 березня 2024 року Єврокомісія запропонувала внести жорсткіші оновлення в угоду про автомобільні перевезення з Україною, при цьому не змінювати основні цілі та обсяги перевезень.

Серед імовірних обмежень обговорювалися обов’язкова наявність низки документів та посилення певних зобов’язань (боротьба з шахрайством, підробкою документів водія та порушенням безпеки дорожнього руху).

Окрім того, серед пропозицій є пункт щодо призупинення угоди в окремій географічній зоні - якщо на національному ринку автомобільних перевезень спостерігаються серйозні порушення.

Нагадаємо також, що з осені 2023 року польські перевізники, до яких згодом доєдналися фермери, почали блокувати рух українських фур. Причиною страйку перевізників називають "надмірну конкуренцію", що виникла після запровадження "транспортного безвізу".

Українська сторона у листопаді відмовилася навіть обговорювати можливість повернення до режиму, що існував до червня 2022 року. В свою чергу, в Єврокомісії теж підтримали збереження дії угоди про лібералізацію перевезень.