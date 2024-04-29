Рада ЄС говоритиме з Україною про продовження “транспортного безвізу” щонайменше на рік

29 квітня Рада Європейського союзу затвердила мандат на перемовини з Україною щодо продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень (так званий “транспортний безвіз”). Таке рішення дозволить офіційно почати перемовини, йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

“Ми вітаємо рішення ЄС розпочати офіційні перемовини щодо продовження Угоди. Нам важливо зберегти можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів, адже це прямо впливає на можливість експортувати українські товари, а значить підтримувати нашу економіку та імпортувати необхідне нашій державі. Зі свого боку, останні півроку ми працювали і продовжуємо працювати з Єврокомісією над тим, щоб рішення про продовження Угоди було ухвалено вчасно – до кінця червня», – заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Урядовець наголосив на важливості того, щоб зміни до пролонгованої угоди були чіткими, прозорими та не обмежували українських перевізників у праві вільно експортувати та імпортувати товари.

Натепер Єврокомісія пропонує продовжити дію “транспортного безвізу” щонайменше на 12 місяців з можливістю пролонгування ще на пів року. Таким чином, йдеться про перспективу виконувати бездозвільні двосторонні перевезення мінімум до червня 2025 року включно.

Офіційний текст до обговорення буде надіслано Україні найближчим часом, йдеться у повідомленні Міністерства.

Що відомо про “транспортний безвіз”

Нагадаємо, що Україна та ЄС підписали угоду про "транспортний безвіз" 29 червня 2022 року. Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС, а також дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

16 березня 2023 року Україна та ЄС домовилися про продовження дії "транспортного безвізу" ще на рік - до 30 червня 2024 року.

5 березня 2024 року Європейська комісія запропонувала внести жорсткіші оновлення в угоду про автомобільні перевезення з Україною, при цьому не змінювати основні цілі та обсяги перевезень. Серед ймовірних обмежень обговорювалися обов’язкова наявність низки документів та посилення певних зобов’язань (боротьба з шахрайством, підробкою документів водія та порушенням безпеки дорожнього руху).

Окрім того, серед пропозицій є пункт щодо призупинення Угоди в окремій географічній зоні - якщо на національному ринку автомобільних перевезень спостерігаються серйозні порушення.

Нагадаємо також, що з осені 2023 року польські перевізники, до яких згодом доєдналися фермери, почали блокувати рух українських фур. Причиною страйку перевізників називають “надмірну конкуренцію”, що виникла після запровадження “транспортного безвізу”, тобто скасування необхідності отримувати дозволи для вантажних автоперевезень між Україною та ЄС.

Українська сторона у листопаді відмовилася навіть обговорювати можливість повернення до режиму, що існував до червня 2022 року. В свою чергу, в Єврокомісії теж підтримали збереження дії угоди про лібералізацію перевезень.

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