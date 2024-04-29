Совет ЕС будет говорить с Украиной о продлении транспортного безвиза как минимум на год

29 апреля Совет Европейского союза утвердил мандат на переговоры с Украиной о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок (так называемый "транспортный безвиз"). Такое решение позволит официально начать переговоры, говорится в сообщении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

“Мы приветствуем решение ЕС начать официальные переговоры о продлении Соглашения. Нам важно сохранить возможность выполнять грузовые перевозки без разрешений, ведь это напрямую влияет на возможность экспортировать украинские товары, а значит, поддерживать нашу экономику и импортировать необходимое нашему государству. Со своей стороны последние полгода мы работали и продолжаем работать с Еврокомиссией над тем, чтобы решение о продлении Соглашения было принято вовремя – до конца июня», – заявил вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.

Чиновник отметил важность того, чтобы изменения в пролонгированное соглашение были четкими, прозрачными и не ограничивали украинских перевозчиков в праве свободно экспортировать и импортировать товары.

В настоящее время Еврокомиссия предлагает продлить действие "транспортного безвиза" по меньшей мере на 12 месяцев с возможностью пролонгирования еще на полгода. Таким образом, речь идет о перспективе выполнять двусторонние перевозки без разрешений минимум до июня 2025 включительно.

Официальный текст к обсуждению будет направлен Украине в ближайшее время, говорится в сообщении Министерства.

Что известно о "транспортном безвизе"

Напомним, что Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе" 29 июня 2022 года. Договоренность упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС, а также позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

16 марта 2023 года Украина и ЕС договорились о продлении действия "транспортного безвиза" еще на год - до 30 июня 2024 года.

5 марта 2024 года Европейская комиссия предложила внести более жесткие обновления в соглашение об автомобильных перевозках с Украиной, при этом не изменять основные цели и объемы перевозок. Среди возможных ограничений обсуждалось обязательное наличие ряда документов и усиление определенных обязательств (борьба с мошенничеством, подделкой водительских документов и нарушением безопасности дорожного движения).

Кроме того, среди предложений есть пункт о приостановлении Соглашения в отдельной географической зоне – если на национальном рынке автомобильных перевозок наблюдаются серьезные нарушения.

Напомним, что с осени 2023 года польские перевозчики, к которым впоследствии присоединились фермеры, начали блокировать движение украинских фур. Причиной забастовки перевозчиков называют "чрезмерную конкуренцию", возникшую после введения "транспортного безвиза", то есть отмены необходимости получать разрешения на грузовые автоперевозки между Украиной и ЕС.

Украинская сторона в ноябре отказалась даже обсуждать возможность возвращения к существовавшему до июня 2022 года режиму. В свою очередь, в Еврокомиссии тоже поддержали сохранность действия соглашения о либерализации перевозок.

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