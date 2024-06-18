Уряд скасував спрощену процедуру видачі ліцензій на перевезення

Кабінет міністрів 18 червня ухвалив постанову про зміни до ліцензування перевізників, ініційовані Мінрегіоном та Укртрансбезпекою, ключовою метою якого є швидка й повністю оцифрована процедура отримання ліцензій відповідно до європейських норм.

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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Зміни стосуються діяльності автоперевізників у сферах міжнародних пасажирських і вантажних перевезень, перевезень небезпечних вантажів та відходів, а також внутрішніх пасажирських перевезень.

Заступник міністра Сергій Деркач розповів, що за минулий рік Укртрансбезпека видала більше 11,5 тисяч ліцензій і всі вони були видані електронно, а надходження до державного бюджету склали понад 31 млн грн.

"Ухвалена постанова дає можливість удосконалити вже наявну процедуру та створити передумови для доброчесного та конкурентного ведення бізнесу перевізниками. Ключова зміна – припинення видачі ліцензій за спрощеною процедурою", - зазначив він.

Деркач додав, що окрім цього, запроваджується вимога про наявність свідоцтв професійної компетентності у водіїв та уточнені вимоги до освіти технічного персоналу, що обслуговують підприємства, механізми зупинення та відновлення чинності ліцензій у разі недобросовісного ведення бізнесу.

Ключові новації:

Припинення видачі ліцензій за спрощеною процедурою ("воєнних")

Вимога про наявність свідоцтв компетентності у водіїв

Уточнені вимоги до освіти технічного персоналу

Механізми зупинки/відновлення ліцензій у разі недобросовісності

Інтеграція реєстрів Укртрансбезпеки з базами Мін'юсту, ДПС, ПФУ

Скорочення терміну розгляду заяв на ліцензії до 3 днів

У відомстві наголосили, що видані раніше ліцензії залишаються чинними. Перевізники з "воєнними" ліцензіями мають півроку на оновлення даних згідно з новими вимогами.

Норма про обов'язкове навчання водіїв запрацює через рік для забезпечення підготовки. Це відповідає директивам ЄС.

нагадаємо, раніше у Міністерстві оголосили про початок поступових змін у сфері внутрішніх пасажирських перевезень, а перевізникам були представлені заходи, які планується реалізувати до кінця року.

Окрім цього, Мінінфраструктури домовилось із Міністерством транспорту Словаччини про спрощення процедури відкриття міжнародних автобусних маршрутів між країнами.

Джерело фото: ua.depositphotos.com