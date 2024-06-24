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Категория
Транспорт
Дата публикации

До 10 июля все фуры должны вернуться из ЕС в Украину: в чем причина

грузовики
Фото: freepik.com

Украинские перевозчики, работающие в странах Евросоюза, должны вернуть все фуры в Украину до 10 июля, чтобы обновить документы в соответствии с новыми требованиями "транспортного безвиза".

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Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач.

Перевозки в соответствии с "транспортным безвизом"

"До 10 июля все грузовики должны успеть вернуться в Украину, чтобы дальше выезжать уже с обновленными документами и маркировкой. После 10 июля новые правила начнут действовать полноценно", - отметил Деркач.

По его словам, ключевыми документами, которые должны иметь перевозчики, чтобы удовлетворять обновленным требованиям, являются:

  • наличие выписки о получении лицензии на английском языке;
  • документы на груз для пустых грузовиков;
  • маркировка транспорта.

Деркач уточнил, что Украина отдельно договорилась с Еврокомиссией о переходном периоде для украинских перевозчиков.

Транспортный безвиз продлен с условиями

Напомним, 20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписалиСоглашение о продлении либерализации грузовых перевозок.

Подписанное Соглашение содержит несколько ключевых изменений. Они касаются как украинских компаний, так и иностранных. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.

Речь идет о:

  • Маркировка грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением.
  • Необходимость всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы во время выполнения перевозки.
  • Обязательства для перевозчиков, следующих пустыми товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.

Также обновленное Соглашение предусматривает создание специальной рабочей группы из представителей Украины и ЕС для мониторинга выполнения Соглашения.

Что известно о "транспортном безвизе"

Напомним, что Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе" 29 июня 2022 года. Договоренность упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС, а также позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

16 марта 2023 года Украина и ЕС договорились о продлении действия "транспортного безвиза" еще на год - до 30 июня 2024 года.

5 марта 2024 года Европейская комиссия предложила внести более жесткие обновления в соглашение об автомобильных перевозках с Украиной, при этом не изменять основные цели и объемы перевозок. Среди возможных ограничений обсуждалось обязательное наличие ряда документов и усиление определенных обязательств (борьба с мошенничеством, подделкой водительских документов и нарушением безопасности дорожного движения).

Кроме того, среди предложений есть пункт о приостановлении Соглашения в отдельной географической зоне – если на национальном рынке автомобильных перевозок наблюдаются серьезные нарушения.

Напомним, что с осени 2023 года польские перевозчики, к которым впоследствии присоединились фермеры, начали блокировать движение украинских фур. Причиной забастовки перевозчиков называют "чрезмерную конкуренцию", возникшую после введения "транспортного безвиза".

Украинская сторона в ноябре отказалась даже обсуждать возможность возвращения к существовавшему до июня 2022 года режиму. В свою очередь, в Еврокомиссии тоже поддержали сохранность действия соглашения о либерализации перевозок.

Автор:
Светлана Манько