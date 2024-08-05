Польша с 5 августа на три месяца ограничит работу одного из пунктов пропуска на границе с Украиной: что произошло

В пункте пропуска на украино-польской границе "Дорогуск — Ягодин" на участке въезда в Польшу с 5 августа поляки планируют проводить ремонт. Поэтому возможно замедление пропуска грузовых транспортных средств на выезд из Украины.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

Отмечается, что с понедельника, 5 августа, Польша начинает ремонт одного из пунктов пропуска на границе с Украиной — вблизи с украинским переходом Ягодин.

"В связи с ремонтом покрытия пограничного перехода в Дорогуску будет значительно усложнено движение транспорта, сообщило Надбужанское отделение Пограничной службы", — пишет издание.

Сообщается, что работы продлятся до 14 ноября этого года.

Как сообщила Государственная таможенная служба, по информации польской стороны, в пункте пропуска «Дорогуск — Ягодин» на участке «въезд в Республику Польша» с 10:00. 5 августа 2024 планируется проведение ремонта одного весового комплекса и частичная замена дорожного покрытия.

"В этой связи возможно замедление пропуска грузовых транспортных средств на выезд из Украины", — говорится в сообщении.

В ведомстве советуют перевозчикам по возможности выбирать другие пункты пропуска через украинско-польскую границу.

Украина открывает новые пункты пропуска на границе со странами ЕС и модернизирует существующую инфраструктуру

Правительство Украины утвердило соглашение с Венгрией, которое позволит открыть новый пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" для легкового транспорта. Кроме этого, согласно соглашению, расширяется движение транспорта в пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань", в том числе пассажирских и грузовых перевозок, а также пустых грузовиков.

Также правительство выделило дополнительно 222 миллиона гривен на строительство пограничной инфраструктуры с Польшей и модернизацию соответствующих пунктов пропуска, в частности для закупки мобильных сканеров.

Кроме того, завершена модернизация еще одного пункта пропуска на границе со Словакией "Ужгород — Вышнее Немецкое". Модернизация пункта пропуска позволит увеличить пропускную способность с 630 до 900 автомобилей в сутки.

В рамках сотрудничества Мининфраструктуры USAID продолжаются работы по модернизации наиболее приоритетных пунктов пропуска на западной границе.

Также напомним, что в Закарпатье между селом Белая Церковь (Тячевского района) и городом Сигета Мармация откроют новый пункт пропуска на украинско-румынской границе.