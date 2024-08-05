Польща з 5 серпня на три місяці обмежить роботу одного із пунктів пропуску на кордоні з Україною: що сталося

У пункті пропуску на україно-польському кордоні "Дорогуськ – Ягодин" на ділянці в'їзду до Польщі з 5 серпня поляки планують проводити ремонт. Через це можливе сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів на виїзд з України.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

Зазначається, що з понеділка, 5 серпня, Польща розпочинає ремонт одного із пунктів пропуску на кордоні з Україною - поблизу з українським переходом Ягодин.

"У зв'язку з ремонтом покриття прикордонного переходу в Дорогуську буде значно ускладнено рух транспорту, повідомило Надбужанське відділення Прикордонної служби", - пише видання.

Повідомляється, що роботи триватимуть до 14 листопада цього року.

Як повідомила Державна митна служб, за інформацією польської сторони, в пункті пропуску «Дорогуськ - Ягодин» на ділянці «вʼїзд у Республіку Польща» з 10:00 год. 5 серпня 2024 року планується проведення ремонту одного вагового комплексу та часткова заміна дорожнього покриття.

"У зв’язку з цим можливе сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів на виїзд з України", - йдеться у повідомленні.

У відомстві радять перевізникам за можливості обирати інші пункти пропуску через українсько-польський кордон.

Україна відкриває нові пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС і модернізує існуючу інфраструктуру

Уряд України затвердив угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити новий пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" для легкового транспорту. Окрім цього, згідно з угодою, розширюється рух транспорту в пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань", зокрема для пасажирських та вантажних перевезень, а також порожніх вантажівок.

Також уряд виділив додатково 222 мільйони гривень на розбудову прикордонної інфраструктури з Польщею та модернізацію відповідних пунктів пропуску, зокрема для закупівлі мобільних сканерів.

Крім того, завершено модернізацію ще одного пункту пропуску на кордоні із Словаччиною "Ужгород - Вишнє Нємецьке". Модернізація пункту пропуску дозволить збільшити пропускну спроможність з 630 до 900 автомобілів на добу.

Додамо, що в рамках співпраці Мінінфраструктури USAID тривають роботи з модернізації найбільш пріоритетних пунктів пропуску на західному кордоні.

Також нагадаємо, що у Закарпатті між селом Біла Церква (Тячівського району) та містом Сігету Мармацієй відкриють новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні.