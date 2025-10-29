Запланована подія 2

Читати українською

Дорога М-15 Одесса — Рени: стартует подготовка к реализации масштабного инфраструктурного проекта

Сергей Сухомлин, Нико Гачичиладзе, Андрей Донченко, работники
29 октября подписано соглашение о взаимопонимании по развитию трассы М-15 Одесса — Рени. / Агентство восстановления

Украина начала подготовку к реализации масштабного инфраструктурного проекта "Развитие автомобильной дороги М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест)". Этот путь является критически важным транспортным коридором юга Украины и частью европейского маршрута Е87.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

29 октября подписано соглашение о взаимопонимании по развитию трассы М-15 Одесса — Рени в рамках грантового проекта PREPARE (Preparing for Recovery and Reconstruction in Ukraine), финансируемого Всемирным банком.

Документ подписали глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин, глава Агентства государственно-частного партнерства Нико Гачичиладзе и начальник Службы восстановления в Одесской области Андрей Донченко.

Проект предусматривает полноценную реконструкцию и новое строительство более 300 км автомобильной дороги, десятков мостов, путепроводов и объездов. Международная автомобильная дорога М-15 соединяет Одессу с Рени на границе с Румынией. Это ключевой транспортный коридор юга Украины – часть европейского маршрута E87. Он имеет стратегическое значение для логистики и экспорта, внешнеэкономической торговли с ЕС.

Проект PREPARE, общий объем которого составляет $200 млн, направлен на формирование портфеля качественно разработанных проектов, готовых к быстрой реализации, как только появится финансирование.

Программа помогает структурировать подготовительный этап в соответствии с технической сложностью и приоритетностью участков. Она предоставляет ресурсы и экспертизу для разработки технико-экономического обоснования (ТЭО), анализа стратегических альтернатив и оценки воздействия на окружающую среду (ESIA). Это позволит избежать ошибок в планировании, оптимизировать трассировку и обеспечить соответствие международным стандартам.

Справочно

PREPARE – инициатива Всемирного банка, направленная на подготовку высококачественных инфраструктурных проектов в Украине. Она помогает государственным институтам формировать портфель инвестиций, повышает управленческую способность и открывает доступ к международному финансированию для восстановления страны.

Напомним, в августе Украина приступила к строительству площадки для стоянки и отдыха транспорта вблизи международного пункта пропуска "Рени – Джюрджулешть". Этот проект, реализуемый на автодороге М-15 Одесса – Рени, соединяющий Украину с Молдовой.

Автор:
Татьяна Ковальчук