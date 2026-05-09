ВАКС змінив вирок у справі Насірова та присудив компенсацію збитків

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення про стягнення з колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова 11,25 млн грн матеріальної шкоди на користь АТ "Укргазвидобування".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ВАКС.

Суд частково задовольнив апеляційну скаргу представника цивільного позивача та змінив вирок суду першої інстанції в частині вирішення цивільного позову.

Раніше ВАКС визнав Насірова винуватим у зловживанні службовим становищем, однак відмовив у задоволенні позову про відшкодування шкоди.

Апеляційна інстанція переглянула це рішення та постановила стягнути з нього суму збитків у розмірі 11 248 833 грн.

В іншій частині вирок суду залишено без змін, а рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене в касаційному порядку.

Нагадаємо, 2 квітня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок Насірову, якого засуджено до 6 років позбавлення волі.

Справа Насірова: що відомо

За версією слідства Насіров протягом 2015-2016 років одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень хабарів. Підозрюється, що за ці кошти колишній очільник ДФС допоміг компаніям бізнесмена Олега Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ.

Зазначимо, що Насіров також є обвинуваченим у епізоді "газової справи" колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка зі збитками на 2 млрд грн. В свою чергу, Бахматюк наразі є підозрюваним у розкраданні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України VAB Банку.

Вищий антикорупційний суд 31 жовтня 2022 року обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

2 лютого 2024 року НАБУ і САП передали справу Насірова до суду. Дії Насірова кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище).

Автор:
Тетяна Гойденко