- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
ВАКС змінив вирок у справі Насірова та присудив компенсацію збитків
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення про стягнення з колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова 11,25 млн грн матеріальної шкоди на користь АТ "Укргазвидобування".
Про це інформує Delo.ua з посиланням на ВАКС.
Суд частково задовольнив апеляційну скаргу представника цивільного позивача та змінив вирок суду першої інстанції в частині вирішення цивільного позову.
Раніше ВАКС визнав Насірова винуватим у зловживанні службовим становищем, однак відмовив у задоволенні позову про відшкодування шкоди.
Апеляційна інстанція переглянула це рішення та постановила стягнути з нього суму збитків у розмірі 11 248 833 грн.
В іншій частині вирок суду залишено без змін, а рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене в касаційному порядку.
Нагадаємо, 2 квітня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок Насірову, якого засуджено до 6 років позбавлення волі.
Справа Насірова: що відомо
За версією слідства Насіров протягом 2015-2016 років одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень хабарів. Підозрюється, що за ці кошти колишній очільник ДФС допоміг компаніям бізнесмена Олега Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ.
Зазначимо, що Насіров також є обвинуваченим у епізоді "газової справи" колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка зі збитками на 2 млрд грн. В свою чергу, Бахматюк наразі є підозрюваним у розкраданні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України VAB Банку.
Вищий антикорупційний суд 31 жовтня 2022 року обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.
2 лютого 2024 року НАБУ і САП передали справу Насірова до суду. Дії Насірова кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище).