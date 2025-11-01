"Історія не закінчується". ВАКС засудив ексголову ДФС Насірова до шести років ув'язнення

31 жовтня колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила вирок у резонансній справі проти колишнього керівника Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згідно з рішенням суду, Насірова визнано винним у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) та засуджено до шести років позбавлення волі.

Крім того, йому призначено штраф у розмірі 17 тисяч гривень і заборонено обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, а також у державних чи комунальних підприємствах протягом трьох років.

Суд ухвалив взяти засудженого під варту безпосередньо у залі суду.

Водночас, як пише Transparency International Ukraine, колишнього начальника одного з департаментів ДФС і за версією слідства посібника Насірова Володимира Новікова суд визнав невинуватим у співучасті в злочині через недоведеність вини.

Також ВАКС відхилив цивільний позов державної компанії "Укргазвидобування" на 44,8 млн грн до Насірова та Новікова.

Вирок набуде законної сили через 30 днів з моменту проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

ЦПК нагадує, що до суду справу Насірова направили ще в листопаді 2017 року. Тоді її почав розглядати Шевченківський суд Києва, де за два роки не змогли навіть зачитати обвинувальний акт.

У вересні 2019 року справу передали у ВАКС. Тут її розглядали понад 6 років. За весь час було призначено понад 200 судових засідань.

"На цьому історія не закінчується, адже тепер Апеляційна палата ВАКС має розглянути скарги на вирок до середини квітня 2026 року. Якщо не встигнуть цього зробити, Насіров уникне відповідальності через сплив строку давності", - йдеться в повідомленні ЦПК.

Справа Насірова: що відомо

За версією слідства Насіров протягом 2015-2016 років одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень хабарів. Підозрюється, що за ці кошти колишній очільник ДФС допоміг компаніям бізнесмена Олега Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ.

Зазначимо, що Насіров також є обвинуваченим у епізоді "газової справи" колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка зі збитками на 2 млрд грн. В свою чергу, Бахматюк наразі є підозрюваним у розкраданні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України VAB Банку.

Вищий антикорупційний суд 31 жовтня 2022 року обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

6 грудня 2023 року ВАКС залишив Насірова під вартою до 7 січня 2024 року і зменшив розмір застави до 120,78 млн грн. 9 травня 2024 року розмір застави було зменшено до 55 млн грн.

2 лютого 2024 року НАБУ і САП передали справу Насірова до суду. Дії Насірова кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище).