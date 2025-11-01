"История не заканчивается". ВАКС приговорил экс-председателя ГФС Насирова к шести годам заключения

31 октября коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) объявила приговор по резонансному делу против бывшего руководителя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Согласно решению суда, Насиров признан виновным в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины) и приговорен к шести годам лишения свободы.

Кроме того, ему назначен штраф в размере 17 тысяч гривен и запрещено занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления, а также в государственных или коммунальных предприятиях в течение трех лет.

Суд постановил заключить под стражу непосредственно в зале суда.

В то же время, как пишет Transparency International Ukraine, бывший начальник одного из департаментов ГФС и по версии следствия пособия Насирова Владимир Новиков. суд признал невиновным в соучастии в преступлении по недоказанности вины.

Также ВАКС отклонил гражданский иск государственной компании "Укргаздобыча" на 44,8 млн грн к Насирову и Новикову.

Приговор вступит в законную силу через 30 дней с момента оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

ГПК напоминает, что в суд дело Насирова было направлено еще в ноябре 2017 года. Тогда ее начал рассматривать Шевченковский суд Киева, где через два года не смогли даже зачитать обвинительный акт.

В сентябре 2019 дело передали в ВАКС. Здесь ее рассматривали более 6 лет. За все время было назначено более 200 судебных заседаний.

"На этом история не заканчивается, ведь теперь Апелляционная палата ВАКС должна рассмотреть жалобы на приговор до середины апреля 2026 года. Если не успеют этого сделать, Насиров избежит ответственности из-за истечения срока давности", - говорится в сообщении ГПК.

Дело Насирова: что известно

По версии следствия Насиров в течение 2015-2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн. гривен взяток. Подозревается, что за эти средства бывший глава ГФС помог компаниям бизнесмена Олега Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС.

Отметим, что Насиров также обвинен в эпизоде "газового дела " бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко с убытком на 2 млрд грн. В свою очередь, Бахматюк является подозреваемым в хищении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины VAB Банка.

Высший антикоррупционный суд 31 октября 2022 года избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн грн.

6 декабря 2023 ВАКС покинул Насирова под стражей до 7 января 2024 и уменьшил размер залога до 120,78 млн грн. 9 мая 2024 года размер залога был уменьшен до 55 млн грн.

2 февраля 2024 года НАБУ и САП передали дело Насирова в суд. Действия Насирова квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение).