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Самая большая взятка: правоохранители рассказали, как бывший глава ГФС Насиров легализовал 21 млн евро
Правоохранители разоблачили схему легализации части взятки, полученной бывшим главой Государственной фискальной службы Романом Насиров и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга. Речь идет о 21 млн евро.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
Отмечается, что о подозрении сообщили:
- близкому лицу эксголовы ГФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 УК Украины);
- советнику экспредседателя ГФС (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
По данным следствия, в течение декабря 2015 - марта 2016 гг. близкое лицо главы ГФС помогло последнему в получении части неправомерной выгоды в сумме более 13 млн евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"В течение мая 2017 – апреля 2018 гг. указанное лицо, являющееся владельцем группы строительных компаний, легализовало всю сумму полученной взятки и потратило ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности в 2022-2023 гг", - отмечают в НАБУ.
Там напоминают, что в конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел именно благодаря легализованным средствам.
Другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро, которая находилась на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник чиновника.
Сообщается, что 5,5 млн. долларов США он отмыл путем заключения агентского договора в январе 2017 года. А в апреле – августе 2018 года – еще 2,8 млн. евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи.
Как отмечают в НАБУ, в настоящее время принимаются меры по установлению обстоятельств легализации последней части неправомерной выгоды в размере 5,5 млн. дол. США и причастных к этому лиц.
НАБУ не указывает фамилию подозреваемого. Однако, как пишет Liga.net, обстоятельства дела указывают на тестя Насирова – владельца группы компаний "Альтис" Александра Глимбовского. Его дочь Екатерина Глимбовская является супругой Романа Насирова и депутатом Киевского городского совета.
Дело Насирова: что известно
По версии следствия Насиров в течение 2015-2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн гривен взяток. Подозревается, что за эти средства бывший глава ГФС помог компаниям бизнесмена Олега Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС.
Отметим, что Насиров также обвинен в эпизоде "газового дела" бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко с убытком на 2 млрд грн. В свою очередь, Бахматюк является подозреваемым в хищении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины VAB Банка.
Высший антикоррупционный суд 31 октября 2022 года избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн грн.
6 декабря 2023 года ВАКС оставил Насирова под стражей до 7 января 2024 года и уменьшил размер залога до 120,78 млн. грн. 9 мая 2024 года размер залога был уменьшен до 55 млн грн.
2 февраля 2024 года НАБУ и САП передали дело Насирова в суд. Действия Насирова квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение).
24 мая за Насирова внесли залог в сумме 55 млн грн. Он находился в следственном изоляторе полтора года.