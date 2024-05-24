Экс-глава ГФС Насиров вышел из СИЗО: за него внесли залог 55 млн грн

За экс-главу ГФС Романа Насирова внесли залог в сумме 55 млн. грн. Он находился в следственном изоляторе полтора года.

Об этом сообщил Высший антикоррупционный суд.

Отмечается, что сегодня, 24 мая, за экс-главу ГФС Украины в рамках уголовного дела по ст. 368 УК внесен залог на сумму 55 000 592 гривен. Теперь на обвиняемого возлагаются процессуальные обязанности:

1) прибывать по вызову в суд, а при невозможности прибытия по вызову в назначенный срок – заранее сообщить об этом суд;

2) не покидать пределы Киева без разрешения суда;

3) сообщать суду об изменении места своего жительства;

4) воздерживаться от общения с определенными в решении суда лицами;

5) сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебный паспорт, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины;

6) носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей – до 07 июля 2024 года.

В общей сложности Насиров находится под стражей уже полтора года. В октябре 2022-го его взяли под стражу с залогом в 523 миллиона гривен. С тех пор меру пресечения неоднократно продолжали, но залог уменьшили почти в десять раз.

Дело Насирова: что известно

По версии следствия Насиров в течение 2015-2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн гривен взяток. Подозревается, что за эти средства бывший глава ГФС помог компаниям бизнесмена Олега Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС.

Отметим, что Насиров также обвинен в эпизоде "газового дела" бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко с убытком на 2 млрд грн. В свою очередь, Бахматюк является подозреваемым в хищении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины VAB Банка.

Высший антикоррупционный суд 31 октября 2022 года избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн грн.

6 декабря 2023 года ВАКС оставил Насирова под стражей до 7 января 2024 года и уменьшил размер залога до 120,78 млн. грн. 9 мая 2024 года размер залога был уменьшен до 55 млн грн.

2 февраля 2024 года НАБУ и САП передали дело Насирова в суд. Действия Насирова квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение).