Ексголова ДФС Насіров вийшов із СІЗО: за нього внесли заставу 55 млн грн

За ексголову ДФС Романа Насірова внесли заставу у сумі 55 млн грн. Він перебував у слідчому ізоляторі півтора року.

Про це повідомив Вищий антикорупційний суд.

Зазначається, що сьогодні, 24 травня, за ексголову ДФС України у межах кримінальної справи за ст. 368 КК внесено заставу у сумі 55 000 592 гривень. Відтепер на обвинуваченого покладаються процесуальні обов’язки:

1) прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибуття за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;

2) не залишати межі Києва без дозволу суду;

3) повідомляти суд про зміну місця свого проживання;

4) утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України;

6) носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов’язків – до 07 липня 2024 року.

Загалом Насіров перебуває під вартою вже півтора року. У жовтні 2022-го його взяли під варту із заставою в 523 мільйони гривень. Відтоді запобіжний захід неодноразово продовжували, але заставу зменшили майже вдесятеро.

Справа Насірова: що відомо

За версією слідства Насіров протягом 2015-2016 років одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень хабарів. Підозрюється, що за ці кошти колишній очільник ДФС допоміг компаніям бізнесмена Олега Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ.

Зазначимо, що Насіров також є обвинуваченим у епізоді "газової справи" колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка зі збитками на 2 млрд грн. В свою чергу, Бахматюк наразі є підозрюваним у розкраданні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України VAB Банку.

Вищий антикорупційний суд 31 жовтня 2022 року обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

6 грудня 2023 року ВАКС залишив Насірова під вартою до 7 січня 2024 року і зменшив розмір застави до 120,78 млн грн. 9 травня 2024 року розмір застави було зменшено до 55 млн грн.

2 лютого 2024 року НАБУ і САП передали справу Насірова до суду. Дії Насірова кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище).