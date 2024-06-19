Найбільший хабар: правоохоронці розповіли, як колишній голова ДФС Насіров легалізував 21 млн євро

Правоохоронці викрили схему легалізації частини хабаря, одержаного колишнім головою Державної фіскальної служби Романом Насіров та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу. Йдеться про 21 млн євро.

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Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Зазначається, що про підозру повідомили:

близькій особі ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);

раднику ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).

"Протягом травня 2017 – квітня 2018 рр. вказана особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр", - зазначають в НАБУ.

Там нагадують, що наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.

Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця.

Повідомляється, що 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

Як зауважують в НАБУ, наразі вживаються заходи щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн дол. США та причетних до цього осіб.

НАБУ не вказує прізвища підозрюваного. Проте, як пише Liga.net, обставини справи вказують на тестя Насірова – власника групи компаній "Альтіс" Олександра Глімбовського. Його донька Катерина Глімбовська є дружиною Романа Насірова і депутаткою Київської міської ради.

Справа Насірова: що відомо

За версією слідства Насіров протягом 2015-2016 років одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень хабарів. Підозрюється, що за ці кошти колишній очільник ДФС допоміг компаніям бізнесмена Олега Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ.

Зазначимо, що Насіров також є обвинуваченим у епізоді "газової справи" колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка зі збитками на 2 млрд грн. В свою чергу, Бахматюк наразі є підозрюваним у розкраданні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України VAB Банку.

Вищий антикорупційний суд 31 жовтня 2022 року обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

6 грудня 2023 року ВАКС залишив Насірова під вартою до 7 січня 2024 року і зменшив розмір застави до 120,78 млн грн. 9 травня 2024 року розмір застави було зменшено до 55 млн грн.

2 лютого 2024 року НАБУ і САП передали справу Насірова до суду. Дії Насірова кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище).

24 травня за ексголову ДФС Романа Насірова внесли заставу у сумі 55 млн грн. Він перебував у слідчому ізоляторі півтора року.