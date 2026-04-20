Програма 5-7-9%: за тиждень підприємці отримали майже 800 нових кредитів на 3,65 млрд грн

Протягом минулого тижня українські підприємці уклали 789 кредитних договорів на суму 3,65 млрд грн. Загалом за період з початку 2026 року видано 10,8 тис. кредитів на суму 48,2 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Кошти розподілені за наступними основними напрямками:

кредитування у зоні високого воєнного ризику — 16,2 млрд грн;

розвиток переробної промисловості — 13,8 млрд грн;

інвестиційні проєкти — 6,9 млрд грн.

Найбільшу кількість кредитів залучили підприємства у таких регіонах: Дніпропетровська, Одеська, Київська та Харківська області. Найактивніше кредитними ресурсами користуються представники аграрного сектору, гуртової та роздрібної торгівлі, а також переробної промисловості.

Із моменту запуску програми у лютому 2020 року бізнес залучив 145,3 тис. кредитів на 508,2 млрд грн, з яких 110,5 тис. кредитів на суму 418,6 млрд грн припадає на період воєнного стану.

Довідково

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" є складовою політики "Зроблено в Україні". Для бізнесу у зонах високого воєнного ризику діють спеціальні умови: "Для бізнесу, що працює в зонах високого воєнного ризику, програма передбачає знижену ставку на інвестиційні кредити — 1% річних протягом перших 5 років та 5% – надалі".

З 2024 року програма сфокусована на фінансуванні інвестиційних проєктів, модернізації бізнесу та створенні нових робочих місць. Участь у програмі забезпечують 48 уповноважених банків.

Нагадаємо, станом на 23 березня бізнес залучив 6,3 тис. кредитів на загальну суму 30,5 млрд грн у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".