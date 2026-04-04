AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

НКРЭКУ инициирует пересмотр предельных цен на электроэнергию

НКРЭКУ рассмотрит просмотр прайс-кепов на рынке электроэнергии
НКРЭКУ рассмотрит просмотр прайс-кепов на рынке электроэнергии/НКРЭКП

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), вынесла на заседание 7 апреля 2026 года вопрос о пересмотре предельных цен на рынке электроэнергии. Соответствующий пункт включен в повестку дня, обнародованную на сайте регулятора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение регулятора.

Речь идет о запуске процедуры пересмотра прайс-кепов с учетом текущей ситуации на рынке и обращений его участников. При этом отмечается, что окончательное решение будет приниматься после обсуждения и учета всех заинтересованных сторон.

В регуляторе подчеркивают, что возможные изменения должны обеспечить баланс интересов потребителей и производителей, а также стабильную работу энергосистемы.

В настоящее время в проекте постановления сохраняются действующие уровни предельных цен. После завершения действия временных ограничений в конце марта рынок с 1 апреля вернулся в прайс-кепы, установленные в 2025 году. В частности, на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке цены колеблются от 5,6 тыс. грн/МВтч в ночные часы до 15 тыс. грн/МВтч в вечерний пик.

Вопрос пересмотра прайс-кепов активизировался на фоне обращений бизнеса. Представители когенерационного сектора во время недавней встречи с Министерством энергетики Украины заявляли, что действующие ограничения не покрывают себестоимость производства для газовой генерации и сдерживают инвестиции в новые мощности.

Ранее также звучали оценки, что действующие ценовые ограничения могут затруднять импорт электроэнергии и работу отдельных видов поколения, что влияет на баланс рынка.

Ожидается, что обсуждение в НКРЭКУ станет первым этапом в пересмотре подходов к ценообразованию на рынке электроэнергии в условиях военного времени.

Напомним, в январе НКРЭКУ приняло решение повысить прайс-кепы на краткосрочных сегментах рынка электроэнергии. Фактически верхний предел цен на рынке "на сутки вперед" (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) вырос до уровня 15 000 грн/МВт·час.

Автор:
Татьяна Гойденко