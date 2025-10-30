Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

--0,07

EUR

48,87

--0,11

Готівковий курс:

USD

42,13

42,05

EUR

49,25

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Реконструкція лікарень: Україна отримає 50 млн євро під гарантії Євросоюзу

євро
Близько 50 млн євро направлять на відновлення українських лікарень / Depositphotos

Україна отримає близько 50 млн євро на реконструкцію лікарень під гарантії Євросоюзу. Заклади для реалізації проєкту почнуть відбирати після остаточного підтвердження наявності фінансування.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Орієнтовно 50 млн євро планується спрямувати на реконструкцію лікарень, що зазнали значних ушкоджень внаслідок воєнних дій або працюють із підвищеним навантаженням.

Йдеться насамперед про лікарні, які обслуговують в тому числі внутрішньо переміщених осіб.

У МОЗ зазначили, що додаткове фінансування дозволить покрити підготовчі та будівельні етапи реалізації проєктів.

Зокрема, йдеться про проведення техніко-економічних досліджень, екологічно-соціальних оцінок, розробку проєктної та тендерної документації, здійснення будівельно-монтажних робіт, технічного нагляду, а також закупівлю сучасного медичного та лабораторного обладнання.

Відбір конкретних закладів для реалізації заходів відбуватиметься після остаточного підтвердження наявності фінансування.

Нагадаємо, Україна отримала 46,1 млн євро кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для підтримки та відновлення основних міських послуг та задоволення потреб критичної та соціальної інфраструктури. 

Автор:
Тетяна Бесараб