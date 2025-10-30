Реконструкція лікарень: Україна отримає 50 млн євро під гарантії Євросоюзу

Україна отримає близько 50 млн євро на реконструкцію лікарень під гарантії Євросоюзу. Заклади для реалізації проєкту почнуть відбирати після остаточного підтвердження наявності фінансування.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Орієнтовно 50 млн євро планується спрямувати на реконструкцію лікарень, що зазнали значних ушкоджень внаслідок воєнних дій або працюють із підвищеним навантаженням.

Йдеться насамперед про лікарні, які обслуговують в тому числі внутрішньо переміщених осіб.

У МОЗ зазначили, що додаткове фінансування дозволить покрити підготовчі та будівельні етапи реалізації проєктів.

Зокрема, йдеться про проведення техніко-економічних досліджень, екологічно-соціальних оцінок, розробку проєктної та тендерної документації, здійснення будівельно-монтажних робіт, технічного нагляду, а також закупівлю сучасного медичного та лабораторного обладнання.

Відбір конкретних закладів для реалізації заходів відбуватиметься після остаточного підтвердження наявності фінансування.

Нагадаємо, Україна отримала 46,1 млн євро кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для підтримки та відновлення основних міських послуг та задоволення потреб критичної та соціальної інфраструктури.