У Львові зведуть перший в Україні будинок для онкопацієнтів, які приїжджають на лікування

У Львові розпочинається реалізація унікального соціального проєкту: буде збудовано перший в Україні будинок для онкопацієнтів, які приїжджають на лікування. Будівництво здійснюється коштом міжнародних партнерів та є частиною розширення співпраці з Японією.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Будинок зведуть за модульною японською технологією. Тут зможуть безкоштовно проживати люди, які проходять хіміотерапію чи інші види лікування, забезпечуючи їм комфорт і підтримку під час терапії.

Для реалізації цього проєкту Львів підписав Меморандум про співпрацю з компанією DAIWA House Group (японська багатонаціональна будівельна компанія, що спеціалізується на збірних будинках).

Це рішення, як зазначається, матиме реальний і швидкий результат, демонструючи підтримку соціальної сфери.

Співпраця з Хіросімою

Мер Львова провів важливу зустріч із мером Хіросіми Казумі Мацуї. Сторони обговорили питання стійкості міст під час війни та відбудови України.

Мер Хіросіми підтвердив готовність ділитися своїм досвідом і вже готує окреме засідання, присвячене українським громадам.

Крім того, міста домовилися про партнерство між японською школою Naimista та львівським Будоканом, що розпочнеться зі спільних онлайн-зустрічей, а надалі переросте в обміни та стажування.

Раніше у Львові збудували школу за допомогою 3D-принтера. Школа на вулиці Варшавській розрахована на 4 класи та 100 учнів. Вона повністю інклюзивна, має теплу підлогу, сучасник просторий хол із невеликим скалодромом, світлу учительську та нові меблі.