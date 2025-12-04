Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,20

--0,13

EUR

49,23

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,27

42,18

EUR

49,35

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Львові зведуть перший в Україні будинок для онкопацієнтів, які приїжджають на лікування

будинок для онкопацієнтів
Будинок надасть безкоштовний прихисток пацієнтам, які проходять хіміотерапію / Львівська міська рада

У Львові розпочинається реалізація унікального соціального проєкту: буде збудовано перший в Україні будинок для онкопацієнтів, які приїжджають на лікування. Будівництво здійснюється коштом міжнародних партнерів та є частиною розширення співпраці з Японією.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Будинок зведуть за модульною японською технологією. Тут зможуть безкоштовно проживати люди, які проходять хіміотерапію чи інші види лікування, забезпечуючи їм комфорт і підтримку під час терапії.

Для реалізації цього проєкту Львів підписав Меморандум про співпрацю з компанією DAIWA House Group (японська багатонаціональна будівельна компанія, що спеціалізується на збірних будинках).

Це рішення, як зазначається, матиме реальний і швидкий результат, демонструючи підтримку соціальної сфери.

Співпраця з Хіросімою 

Мер Львова провів важливу зустріч із мером Хіросіми Казумі Мацуї. Сторони обговорили питання стійкості міст під час війни та відбудови України.

Мер Хіросіми підтвердив готовність ділитися своїм досвідом і вже готує окреме засідання, присвячене українським громадам.

Крім того, міста домовилися про партнерство між японською школою Naimista та львівським Будоканом, що розпочнеться зі спільних онлайн-зустрічей, а надалі переросте в обміни та стажування.

Раніше у Львові збудували школу за допомогою 3D-принтера. Школа на вулиці Варшавській розрахована на 4 класи та 100 учнів. Вона повністю інклюзивна, має теплу підлогу, сучасник просторий хол із невеликим скалодромом, світлу учительську та нові меблі.

Автор:
Тетяна Бесараб