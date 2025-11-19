У Львові збудували школу за допомогою 3D-принтера: як вона виглядає і коли перше заняття

Перша в Україні школа, зведена за допомогою технології 3D-друку, нарешті має завершений вигляд. У новому навчальному корпусі відбулось пробне заняття для першокласників, а повноцінне навчання планують розпочати в грудні.

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомив заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

Школа на вулиці Варшавській у Львові розрахована на 4 класи та 100 учнів. За словами Зубача, вона повністю інклюзивна, має теплу підлогу, сучасник просторий хол із невеликим скалодромом, світлу учительську та нові меблі. Чиновник наголосив, що це комунальна, а не приватна школа.

Facebook/Любомир Зубач

Будівництво школи розпочалось ще у 2023 році в межах міжнародної ініціативи зі створення інфраструктури методом 3D-друку.

“Це все стало можливим завдяки багатьом: коштам і бажанню меценатів - це родина Володимира та Наталії Швед, компанія «Рієл Естейт Груп», а також завдяки фаховості та переконливості архітекторів, майстерності та ретельності будівельників і координації міських посадовців. Всім вдячний за співпрацю. Ми зробили справді крутий проєкт!” - написав Зубач у соцмережі.

Facebook/Любомир Зубач

Чиновник зазначив, що важливим ще залишається благоустрій і доопрацювання усіх деталей.

