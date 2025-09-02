Запланована подія 2

Фінансова грамотність для учнів: в українських школах з'явився новий предмет

школа
В українських школах з'явився новий предмет

З першого вересня 2025 року українські школярі розпочали вивчення предмета "Підприємництво і фінансова грамотність" за навчальними матеріалами Національного банку.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

"Це стратегічна інвестиція в майбутнє України. Йдеться не лише про отримання теоретичних знань про гроші, а й про розвиток підприємницького мислення, розуміння основ управління фінансами, вміння працювати в команді й відповідально будувати власне майбутнє", – наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Він додав, що  це допоможе школярам в майбутньому бути сумлінними громадянами, підприємцями й новаторами, які розбудовуватимуть економіку нашої країни.

Щоб забезпечити якісне викладання нового предмета, експерти Національного банку розробили повний комплекс навчально-методичних матеріалів:

  • підручник та електронний додаток з інтерактивними завданнями;
  • робочий зошит для учнів;
  • посібник для вчителя та календарно-тематичне планування;
  • презентації для візуального супроводу.

Крім того для підготовки вчителів до викладання предмета Національний банк провів масштабне безоплатне навчання. У червні–липні 2025 року майже 2 500 педагогів пройшли його та отримали необхідні знання, доступ до матеріалів і практичні інструменти для викладання нового предмета.

Як зазначається, цьогоріч фінансові знання опанують вже близько 400 тисяч учнів, а наступного – 800 тисяч школярів. 

В ефірі телемарафону "Єдині новини" Пишний наголосив, що НБУ відстежуватиме ефективність навчання, досліджуватиме результати та оновлювати навчальну програму, щоб вона залишалася сучасною та актуальною.

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня 2025 року стартує експериментальний проєкт із впровадження 12-річної системи навчання. Він триватиме до вересня 2027 року та передбачає тестування нових програм, адаптованих під майбутню реформу старшої профільної школи.

Автор:
Тетяна Бесараб