Фінансова грамотність для учнів: в українських школах з'явився новий предмет
З першого вересня 2025 року українські школярі розпочали вивчення предмета "Підприємництво і фінансова грамотність" за навчальними матеріалами Національного банку.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.
"Це стратегічна інвестиція в майбутнє України. Йдеться не лише про отримання теоретичних знань про гроші, а й про розвиток підприємницького мислення, розуміння основ управління фінансами, вміння працювати в команді й відповідально будувати власне майбутнє", – наголосив голова НБУ Андрій Пишний.
Він додав, що це допоможе школярам в майбутньому бути сумлінними громадянами, підприємцями й новаторами, які розбудовуватимуть економіку нашої країни.
Щоб забезпечити якісне викладання нового предмета, експерти Національного банку розробили повний комплекс навчально-методичних матеріалів:
- підручник та електронний додаток з інтерактивними завданнями;
- робочий зошит для учнів;
- посібник для вчителя та календарно-тематичне планування;
- презентації для візуального супроводу.
Крім того для підготовки вчителів до викладання предмета Національний банк провів масштабне безоплатне навчання. У червні–липні 2025 року майже 2 500 педагогів пройшли його та отримали необхідні знання, доступ до матеріалів і практичні інструменти для викладання нового предмета.
Як зазначається, цьогоріч фінансові знання опанують вже близько 400 тисяч учнів, а наступного – 800 тисяч школярів.
В ефірі телемарафону "Єдині новини" Пишний наголосив, що НБУ відстежуватиме ефективність навчання, досліджуватиме результати та оновлювати навчальну програму, щоб вона залишалася сучасною та актуальною.
Нагадаємо, в Україні з 1 вересня 2025 року стартує експериментальний проєкт із впровадження 12-річної системи навчання. Він триватиме до вересня 2027 року та передбачає тестування нових програм, адаптованих під майбутню реформу старшої профільної школи.