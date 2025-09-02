Финансовая грамотность для учащихся: в украинских школах появился новый предмет

С первого сентября украинские школьники приступили к изучению предмета "Предпринимательство и финансовая грамотность" по учебным материалам Национального банка.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

"Это стратегическая инвестиция в будущее Украины. Речь идет не только о получении теоретических знаний о деньгах, но и о развитии предпринимательского мышления, понимании основ управления финансами, умении работать в команде и ответственно строить собственное будущее", - подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Он добавил, что это поможет школьникам в будущем быть добросовестными гражданами, предпринимателями и новаторами, которые будут строить экономику нашей страны.

Чтобы обеспечить качественное преподавание нового предмета, эксперты Национального банка разработали полный комплекс учебно-методических материалов:

учебник и электронное приложение с интерактивными задачами;

рабочая тетрадь для учащихся;

пособие для учителя и календарно-тематическое планирование;

презентации для визуального сопровождения.

Кроме того, для подготовки учителей к преподаванию предмета Национальный банк провел масштабное безвозмездное обучение. В июне-июле 2025 года почти 2500 педагогов прошли его и получили необходимые знания, доступ к материалам и практические инструменты для преподавания нового предмета.

Как отмечается, в этом году финансовые знания овладеют уже около 400 тысяч учащихся, а в следующем – 800 тысяч школьников.

В эфире телемарафона "Единые новости" Пышный отметил, что НБУ будет отслеживать эффективность обучения, исследовать результаты и обновлять обучающую программу, чтобы она оставалась современной и актуальной.

Напомним, в Украине с 1 сентября 2025 года стартует экспериментальный проект по внедрению 12-летней системы обучения. Он продлится до сентября 2027 г. и предусматривает тестирование новых программ, адаптированных под предстоящую реформу старшей профильной школы.