Во Львове построили школу с помощью 3D-принтера: как она выглядит и когда первое занятие

Первая в Украине школа, построенная на 3D-принтере, начнет работу в декабре 2025 года.

Первая в Украине школа, возведенная с помощью технологии 3D-печати, наконец-то имеет завершенный вид. В новом учебном корпусе состоялось пробное занятие для первоклассников, а полноценную учебу планируют начать в декабре.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил заместитель городского головы Львова по вопросам градостроительства Любомир Зубач.

Школа на улице Варшавской во Львове рассчитана на 4 класса и 100 учащихся. По словам Зубача, она полностью инклюзивна, имеет теплый пол, современный просторный холл с небольшим скалодромом, светлую учительскую и новую мебель. Чиновник подчеркнул, что это коммунальная, а не частная школа.

Facebook/Любомир Зубач

Строительство школы началось еще в 2023 году в рамках международной инициативы по созданию инфраструктуры методом 3D-печати.

"Это все стало возможным благодаря многим: средствам и желанию меценатов  это семья Владимира и Натальи Швед, компания "Риэл Эстейт Групп", а также благодаря профессиональности и убедительности архитекторов, мастерству и усердию строителей и координации городских чиновников. Всем благодарен за сотрудничество. Мы сделали дело!"  написал Зубач в соцсети.

Facebook/Любомир Зубач

Чиновник отметил, что важным еще остается благоустройство и доработка всех деталей.

Напомним, в украинских школах появился новый предмет – финансовая грамотность.

Автор:
Ярослава Тюпка