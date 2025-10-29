Запланована подія 2

Читати українською

Во Львове откроют первую в Украине школу, которую построили с помощью 3D-принтера (ФОТО)

Во Львове откроют школу, построенную по технологии 3D-печати
Во Львове откроют школу, построенную по технологии 3D-печати. Фото: "Львов. Градостроение".

Во Львове школа по ул. Варшавская станет первой в Украине, которую построили с помощью 3D-принтера. Учебное заведение планируют открыть в этом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили на фейсбук-странице "Львов. Градостроение".

Отмечается, что внутри уже фактически завершены все работы, монтируют мебель, в то время как на улице идет благоустройство территории.

По словам заместителя городского головы Львова по градостроительству Любомира Зубача, здесь еще предстоит обустроить покрытие террасы, пандус и смонтировать площадки и батуты.

"Фактически с сегодняшнего дня начинаем обратный отсчет к заезду первоклашек в свои классы. Уверен, им понравится, потому что мне уже очень даже. Мебель, парты, шкафы, освещение, вид из панорамного окна - очень по-современному стильно и одновременно комфортно. То же можно говорить и об учительском. Уверен, учителя оценят".

Школа на ул. Варшавская во Львове станет первой в Украине, которую построили с помощью 3D-принтера. Все работы выполняют на средства благотворителей.

История строительства

Строительство учебного заведения с помощью технологии 3D-печати стартовало в мае 2023 года.

Цель 3D-строительства – не быть дешевле, а быть быстрее. Этот проект не дешевле обычного строительства, но в десять раз быстрее.

Планировалось, что заведение откроется уже в 2024 году. Здесь смогут учиться 100 учащихся начальных классов.

Трансформация типовых советских школ

Сегодня большинство школ в Украине построено по типовым советским проектам — это старые, темные помещения с нефункциональным использованием пространства.

Чтобы коренным образом изменить ситуацию,   был презентован проект трансформации учебных заведений   в комфортные и безопасные места для обучения и развития детей.

Что изменится в школах после трансформации:

  • безбарьерность независимо от мобильности учащихся или преподавателей;
  • школьники и учителя могут рисовать на стенах коридоров, менять освещение, температуру в классе и переставлять мебель под свои нужды;
  • дети смогут подремать в комфортных зонах уединения, создавать собственные проекты, выращивать растения во дворе или собирать роботов в мастерских;
  • безопасность – качественные закругленные укрытия без темных закоулков.

Кроме того, в трансформированных школах будут современные зоны для творчества и проектной деятельности: мастерские для работы с техникой, оранжереи для выращивания растений, лаборатории и т.д.

В Украине выбрали первую школу для архитектурной трансформации. Восстановление поврежденного от войны учебного заведения в Киевской области профинансирует Бельгия.

Автор:
Светлана Манько