Во Львове откроют первую в Украине школу, которую построили с помощью 3D-принтера (ФОТО)
Во Львове школа по ул. Варшавская станет первой в Украине, которую построили с помощью 3D-принтера. Учебное заведение планируют открыть в этом году.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщили на фейсбук-странице "Львов. Градостроение".
Отмечается, что внутри уже фактически завершены все работы, монтируют мебель, в то время как на улице идет благоустройство территории.
По словам заместителя городского головы Львова по градостроительству Любомира Зубача, здесь еще предстоит обустроить покрытие террасы, пандус и смонтировать площадки и батуты.
"Фактически с сегодняшнего дня начинаем обратный отсчет к заезду первоклашек в свои классы. Уверен, им понравится, потому что мне уже очень даже. Мебель, парты, шкафы, освещение, вид из панорамного окна - очень по-современному стильно и одновременно комфортно. То же можно говорить и об учительском. Уверен, учителя оценят".
Школа на ул. Варшавская во Львове станет первой в Украине, которую построили с помощью 3D-принтера. Все работы выполняют на средства благотворителей.
История строительства
Строительство учебного заведения с помощью технологии 3D-печати стартовало в мае 2023 года.
Цель 3D-строительства – не быть дешевле, а быть быстрее. Этот проект не дешевле обычного строительства, но в десять раз быстрее.
Планировалось, что заведение откроется уже в 2024 году. Здесь смогут учиться 100 учащихся начальных классов.
Трансформация типовых советских школ
Сегодня большинство школ в Украине построено по типовым советским проектам — это старые, темные помещения с нефункциональным использованием пространства.
Чтобы коренным образом изменить ситуацию, был презентован проект трансформации учебных заведений в комфортные и безопасные места для обучения и развития детей.
Что изменится в школах после трансформации:
- безбарьерность независимо от мобильности учащихся или преподавателей;
- школьники и учителя могут рисовать на стенах коридоров, менять освещение, температуру в классе и переставлять мебель под свои нужды;
- дети смогут подремать в комфортных зонах уединения, создавать собственные проекты, выращивать растения во дворе или собирать роботов в мастерских;
- безопасность – качественные закругленные укрытия без темных закоулков.
Кроме того, в трансформированных школах будут современные зоны для творчества и проектной деятельности: мастерские для работы с техникой, оранжереи для выращивания растений, лаборатории и т.д.
В Украине выбрали первую школу для архитектурной трансформации. Восстановление поврежденного от войны учебного заведения в Киевской области профинансирует Бельгия.