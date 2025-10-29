У Львові цьогоріч відкриють першу в Україні школу, яку збудували за допомогою 3D-принтера (ФОТО)

У Львові школа на вул. Варшавській стане першою в Україні, яку збудували за допомогою 3D-принтера. Навчальний заклад планують відкрити цього року.

Як пише Delo.ua, про це повідомили на фейсбук-сторінці "Львів. Містобудування".

Зазначається, що усередині вже фактично завершені всі роботи, монтують меблі, тоді як на вулиці триває благоустрій території.

За словами заступника міського голови Львова з містобудування Любомира Зубача, тут ще потрібно облаштувати покриття тераси, пандус та змонтувати майданчики і батути.

"Фактично від сьогодні починаємо зворотний відлік до заїзду першачків у свої класи. Упевнений, їм сподобається, бо мені вже дуже навіть. Меблі, парти, шафи, освітлення, вигляд з панорамного вікна - дуже по-сучасному стильно і водночас комфортно. Те саме можна казати і про учительську. Впевнений, вчителі оцінять", – зауважив Зубач.

Школа на вул. Варшавській у Львові стане першою в Україні, яку збудували за допомогою 3D-принтера. Усі роботи виконують за кошти благодійників.

Історія будівництва

Будівництво навчального закладу за допомогою технології 3D-друку стартувало у травні 2023 року

Мета 3D-будівнитцва – не бути дешевшим, а бути швидшим. Цей проєкт не є дешевшим за звичайне будівництво, але є в десять разів швидшим.

Планувалося, що заклад відкриється вже у 2024 році. Тут зможуть навчатися 100 учнів початкових класів.

Трансформація типових радянських шкіл

На сьогодні більшість шкіл в Україні побудовано за типовими радянськими проєктами — це старі, темні приміщення з нефункціональним використанням простору.

Щоб докорінно змінити ситуацію, було презентовано проєкт трансформації навчальних закладів у комфортні та безпечні простори для навчання і розвитку дітей.

Що зміниться в школах після трансформації:

безбарʼєрність незалежно від мобільності учнів чи викладачів;

школярі та вчителі зможуть малювати на стінах коридорів, змінювати освітлення, температуру в класі та переставляти меблі під свої потреби;

діти зможуть подрімати в комфортних зонах усамітнення, створювати власні проєкти, вирощувати рослини на подвір’ї чи збирати роботів у майстернях;

безпека — якісні заокруглені укриття без темних закутків.

Крім того, трансформовані школи матимуть сучасні зони для творчості та проєктної діяльності: майстерні для роботи з технікою, оранжереї для вирощування рослин, лабораторії тощо.

Наразі в Україні обрали першу школу для архітектурної трансформації. Відбудову пошкодженого від війни навчального закладу у Київській області профінансує Бельгія.