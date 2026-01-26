Запланована подія 2

"Скрининг здоровья 40+": первые приглашения в "Дії" начнут поступать с 31 января

врач
Более 640 медучреждений готовы принимать участников Скрининга здоровья 40+ / Freepik

Запуск программы "Скрининг здоровья 40+" начнется 31 января. Первые приглашения в приложении "Дія" получат украинцы и украинки, рожденные в начале года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Что известно о программе?

"Готовимся к запуску "Скрининга здоровья 40+". Приглашения на скрининг в Действии начнут поступать украинцам и украинкам уже 31 января. Первые приглашения получат люди, которые родились в первых числах года. Уже около 1 миллиона таких граждан получили в Действии информацию о программе", - сообщила она.

В программу "Скрининг здоровья 40+" уже присоединились более 640 медицинских учреждений по всей стране. Речь идет о больницах, которые отвечают установленным требованиям квалификации специалистов, наличию необходимого оборудования и качеству предоставления медицинских услуг. Список заведений, где можно пройти обследование, постоянно обновляется и доступен на официальном сайте программы.

Скрининг позволяет украинцам в возрасте от 40 лет безвозмездно пройти базовое медицинское обследование и на ранних этапах выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушение психического здоровья. Все необходимые обследования можно будет пройти быстро и в одном медучреждении без отдельных визитов к семейному врачу и без оформления направлений.

В период полномасштабной войны такая модель обследования особенно актуальна, ведь позволяет позаботиться о здоровье даже при ограниченном времени и доступе к медицинским услугам.

Как присоединиться к программе:

  • Уведомления в "Дії". Через 30 дней после вашего дня рождения в 2026 году в приложении "Действие" появится сообщение с приглашением к участию в программе.
  • Начисление денежных средств. После подтверждения участия 2 000 грн, которые можно использовать исключительно для прохождения Скрининга здоровья 40+, автоматически зачисляются на "Дія.Картку" в течение нескольких дней.
  • Участие без приложения "Дія". Те, кто не пользуется "Дією, могут через 30 дней после дня рождения открыть специальную карточку в банке и обратиться в ЦНАП. Там поможет оформить участие в программе и указать счет для зачисления средств.

"Государство продолжает работать над тем, чтобы поддерживать своих граждан и создавать условия для сохранения здоровья и благополучия – даже в самые сложные времена", – подытожила Свириденко.

Что предполагает скрининг

Министерство здравоохранения сообщает, что скрининг здоровья включает:

  • анкетирование участника скринингов здоровья и стандартизированную оценку рисков (в том числе сердечно-сосудистый риск, риск сахарного диабета 2 типа, употребление табака и алкоголя, уровень тревоги и депрессии);
  • физикальное обследование, охватывающее измерение артериального давления (в том числе домашний или суточный мониторинг артериального давления), частоты сердечных сокращений с оценкой ритма пульса, антропометрия (масса тела, рост, индекс массы тела, окружность талии), сбор жалоб и клинических симптомов;
  • лабораторные исследования, в частности липидограмму, гликированный гемоглобин (HbA1c), и по показаниям измерения показателей функции почек (креатинин с расчетом скорости клубочковой фильтрации, альбумин/креатинин мочи) и электролитов (натрий, калий);
  • инструментальные обследования по показаниям, в частности, электрокардиографию и суточный/домашний мониторинг артериального давления;
  • индивидуальное профилактическое консультирование с предоставлением рекомендаций по изменению образа жизни (питание, физическая активность, контроль массы тела, отказ от табака и уменьшение употребления алкоголя);
  • оформление в случае необходимости электронных направлений к врачам-специалистам для дальнейшей диагностики и лечения по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
  • сопровождение после проведения скрининга здоровья участника скринингов здоровья, включая дистанционную связь, использование средств и методов телемедицины для уточнения плана действий в группах высокого риска, контроля выполнения направлений и внесения всех результатов в электронную систему здравоохранения.

Обследование можно будет пройти в государственных, коммунальных и частных медицинских учреждениях вне зависимости от места регистрации.

Всего на программу национального скрининга 40+ в госбюджете на 2026 год предусмотрено 10 млрд. грн.

Ранее правительство приняло порядок реализации программы "Скрининг здоровья 40+", что должно обеспечить раннее выявление ключевых причин снижения продолжительности и качества жизни украинцев.

Автор:
Ольга Опенько