Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,33

--0,01

EUR

49,18

--0,13

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,30

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинцы после 40 лет получат 2000 грн на медицинский скрининг: как будет работать новая программа

медицина
Минздрав выделяет 10 млрд грн на общенациональную программу скринингов здоровья / Pixabay

С 1 января 2026 года в Украине стартует программа бесплатного медицинского обследования для людей от 40 лет. Каждый участник сможет пройти комплексный скрининг здоровья и получить 2000 гривен безналичной поддержки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в ответ на запрос "Униан".

Минздрав запускает скрининги

Государство предусмотрело 10 миллиардов гривен на внедрение программы комплексных медицинских скринингов. Каждый человек после 40 лет будет автоматически получать уведомления в приложении "Дія": оно будет поступать через 30 дней после дня рождения и будет содержать приглашение пройти обследование.

После подтверждения участия на специальную "Дію.Карту" будет зачислено 2000 гривен. Эти средства можно использовать только для оплаты скрининга в учреждениях, входящих в перечень НСЗУ — государственных, частных или коммунальных. Участник программы может выбрать любую клинику независимо от места проживания или регистрации и самостоятельно записаться на визит.

Обследование продлится 60–90 минут и пройдет за один сеанс. После завершения визита услуга оплачивается "Дію. Картой" непосредственно в медицинском учреждении.

Для тех, кто не пользуется приложением "Дія", предусмотрен альтернативный механизм: нужно оформить пластиковую банковскую карту, обратиться в ЦНАП с заявкой, а через неделю получить подтверждение о поступлении средств и возможность пройти скрининг на тех же условиях, что и пользователи цифрового сервиса.

Что будет входить в бесплатный медицинский чекап

Пакет сформирован на основе принципов доказательной медицины и включает следующие элементы:

  • Физикальное обследование: измерение АД, частоты сердечных сокращений, веса, роста, окружности талии и расчет индекса массы тела.
  • Опросы по образу жизни: оценка привычек, симптомов и возможных рисков развития определенных заболеваний.
  • Лабораторные анализы: липидограмма, гликированный гемоглобин; по показаниям – электролиты, сывороточный креатинин, расчет скорости клубочковой фильтрации, индекс соотношения альбумина/креатинина в моче.
  • Оценка ментального здоровья: краткий опросник для определения уровня стресса и тревожности.
  • Консультация врача: анализ рисков сердечно-сосудистых заболеваний и диабета и формирование персонализированных рекомендаций.

После получения результатов врач предоставит индивидуальные советы по дальнейшим шагам для поддержания или улучшения здоровья.

Какова цель программы?

В Минздраве отмечают, что после 40 лет риски развития хронических заболеваний существенно возрастают. Именно поэтому программа направлена на раннее выявление сердечнососудистых патологий, сахарного диабета и проблем ментального здоровья. Особый акцент делается на тех, кто редко обращается к врачу, не контролирует давление или уровень сахара и может даже не догадываться о рисках.

Национальный скрининг подразумевает не только сдачу анализов. Если при обследовании обнаружат отклонения или потенциальные риски, пациенту сразу выдадут направление профильному специалисту, а система будет отслеживать дальнейший маршрут человека.

Кроме того, врачи смогут сразу же назначать необходимые препараты. Такое лекарство пациенты будут получать безвозмездно или с частичной доплатой по е-рецепту.

Напомним, правительство повысило зарплаты медицинским работникам, работающим в зонах активных боевых действий и на территориях возможных конфликтов. В частности врачи будут получать до 40 тыс. грн.

Автор:
Ольга Опенько