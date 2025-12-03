Украинцы после 40 лет получат 2000 грн на медицинский скрининг: как будет работать новая программа

С 1 января 2026 года в Украине стартует программа бесплатного медицинского обследования для людей от 40 лет. Каждый участник сможет пройти комплексный скрининг здоровья и получить 2000 гривен безналичной поддержки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в ответ на запрос "Униан".

Минздрав запускает скрининги

Государство предусмотрело 10 миллиардов гривен на внедрение программы комплексных медицинских скринингов. Каждый человек после 40 лет будет автоматически получать уведомления в приложении "Дія": оно будет поступать через 30 дней после дня рождения и будет содержать приглашение пройти обследование.

После подтверждения участия на специальную "Дію.Карту" будет зачислено 2000 гривен. Эти средства можно использовать только для оплаты скрининга в учреждениях, входящих в перечень НСЗУ — государственных, частных или коммунальных. Участник программы может выбрать любую клинику независимо от места проживания или регистрации и самостоятельно записаться на визит.

Обследование продлится 60–90 минут и пройдет за один сеанс. После завершения визита услуга оплачивается "Дію. Картой" непосредственно в медицинском учреждении.

Для тех, кто не пользуется приложением "Дія", предусмотрен альтернативный механизм: нужно оформить пластиковую банковскую карту, обратиться в ЦНАП с заявкой, а через неделю получить подтверждение о поступлении средств и возможность пройти скрининг на тех же условиях, что и пользователи цифрового сервиса.

Что будет входить в бесплатный медицинский чекап

Пакет сформирован на основе принципов доказательной медицины и включает следующие элементы:

Физикальное обследование: измерение АД, частоты сердечных сокращений, веса, роста, окружности талии и расчет индекса массы тела.

Опросы по образу жизни: оценка привычек, симптомов и возможных рисков развития определенных заболеваний.

Лабораторные анализы: липидограмма, гликированный гемоглобин; по показаниям – электролиты, сывороточный креатинин, расчет скорости клубочковой фильтрации, индекс соотношения альбумина/креатинина в моче.

Оценка ментального здоровья: краткий опросник для определения уровня стресса и тревожности.

Консультация врача: анализ рисков сердечно-сосудистых заболеваний и диабета и формирование персонализированных рекомендаций.

После получения результатов врач предоставит индивидуальные советы по дальнейшим шагам для поддержания или улучшения здоровья.

Какова цель программы?

В Минздраве отмечают, что после 40 лет риски развития хронических заболеваний существенно возрастают. Именно поэтому программа направлена на раннее выявление сердечнососудистых патологий, сахарного диабета и проблем ментального здоровья. Особый акцент делается на тех, кто редко обращается к врачу, не контролирует давление или уровень сахара и может даже не догадываться о рисках.

Национальный скрининг подразумевает не только сдачу анализов. Если при обследовании обнаружат отклонения или потенциальные риски, пациенту сразу выдадут направление профильному специалисту, а система будет отслеживать дальнейший маршрут человека.

Кроме того, врачи смогут сразу же назначать необходимые препараты. Такое лекарство пациенты будут получать безвозмездно или с частичной доплатой по е-рецепту.

