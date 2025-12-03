Українці після 40 років отримають 2000 грн на медичний скринінг: як працюватиме нова програма

З 1 січня 2026 року в Україні стартує програма безоплатного медичного обстеження для людей віком від 40 років. Кожен учасник зможе пройти комплексний скринінг здоров’я та отримати 2000 гривень безготівкової підтримки.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я у відповідь на запит "Уніан".

МОЗ запускає скринінги

Держава передбачила 10 мільярдів гривень на впровадження програми комплексних медичних скринінгів. Кожна людина після 40 років автоматично отримуватиме сповіщення в застосунку "Дія": воно надходитиме через 30 днів після дня народження та міститиме запрошення пройти обстеження.

Після підтвердження участі на спеціальну "Дія.Картку" буде зараховано 2000 гривень. Ці кошти можна використати лише на оплату скринінгу в закладах, які входять до переліку НСЗУ — державних, приватних або комунальних. Учасник програми може вибрати будь-яку клініку, незалежно від місця проживання чи реєстрації, і самостійно записатися на візит.

Обстеження триватиме 60–90 хвилин і проходитиме за один сеанс. Після завершення візиту послуга оплачується "Дія.Карткою" безпосередньо в медичному закладі.

Для тих, хто не користується застосунком "Дія", передбачений альтернативний механізм: потрібно оформити пластикову банківську картку, звернутися до ЦНАП із заявкою, а за тиждень отримати підтвердження про надходження коштів і можливість пройти скринінг на тих самих умовах, що й користувачі цифрового сервісу.

Що входитиме до безоплатного медичного чекапу

Пакет сформовано на основі принципів доказової медицини та охоплює такі елементи:

Фізикальне обстеження: вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, ваги, зросту, окружності талії та розрахунок індексу маси тіла.

Опитування щодо способу життя: оцінка звичок, симптомів та можливих ризиків розвитку певних захворювань.

Лабораторні аналізи: ліпідограма, глікований гемоглобін; за показаннями — електроліти, сироватковий креатинін, розрахунок швидкості клубочкової фільтрації, індекс співвідношення альбуміну/креатиніну в сечі.

Оцінка ментального здоров’я: короткий опитувальник для визначення рівня стресу й тривожності.

Консультація лікаря: аналіз ризиків серцево-судинних захворювань і діабету та формування персоналізованих рекомендацій.

Після отримання результатів лікар надасть індивідуальні поради щодо подальших кроків для підтримки або покращення здоров’я.

Яка мета програми?

У МОЗ наголошують, що після 40 років ризики розвитку хронічних захворювань суттєво зростають. Саме тому програма спрямована на раннє виявлення серцево-судинних патологій, цукрового діабету та проблем ментального здоров’я. Особливий акцент робиться на тих, хто рідко звертається до лікаря, не контролює тиск чи рівень цукру та може навіть не здогадуватися про власні ризики.

Національний скринінг передбачає не лише здачу аналізів. Якщо під час обстеження виявлять відхилення чи потенційні ризики, пацієнту одразу видадуть направлення до профільного спеціаліста, а система відстежуватиме подальший маршрут людини.

Крім того, лікарі зможуть одразу призначати необхідні препарати. Такі ліки пацієнти отримуватимуть безоплатно або з частковою доплатою за е-рецептом.

Нагадаємо, уряд підвищив зарплати медичним працівникам, які працюють у зонах активних бойових дій та на територіях можливих конфліктів. Зокрема, лікарі отримуватимуть до 40 тис. грн.