Медики у зонах бойових дій отримуватимуть до 40 тис. грн зарплати

Як уряд підтримує медиків у прифронтових регіонах / Depositphotos

Уряд підвищив зарплати медичним працівникам, які працюють у зонах активних бойових дій та на територіях можливих конфліктів. Зокрема, лікарі отримуватимуть до 40 тис. грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Як уряд підтримує медиків?

"Підвищуємо зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій. Зокрема це стосується Нікополя, який перебуває під постійними обстрілами росіян", - заявила Свириденко. 

Для тих, хто працює в зонах бойових дій:

  • лікарі — 40 тис. грн; 
  • середній медперсонал — 27 тис. грн; 
  • молодший медперсонал — 18 тис. грн.

У регіонах із потенційною загрозою бойових дій зарплати становитимуть відповідно 28 тис. грн для лікарів, 18 тис. грн для середнього медперсоналу та 9 тис. грн для молодшого.

Раніше, Данило Гетманцев анонсував масштабну програму підтримки для прифронтових регіонів.

Автор:
Ольга Опенько