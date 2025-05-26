Медики для фронту: у Раді шукають рішення проблеми дефіциту кадрів

Народні депутати запропонували законопроєкт, покликаний вирішити проблему нестачі медичних кадрів для Збройних сил України. Ініціатива передбачає збільшення кількості студентів, які проходитимуть навчання за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби, а також розширення мережі кафедр військової підготовки у вишах.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на законопроєкт 13276.

Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт покликаний подолати гострий дефіцит військово-медичних кадрів, який виник на тлі повномасштабного вторгнення РФ. Ініціатива передбачає обов’язкове впровадження повного курсу підготовки офіцерів запасу медичної служби для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей, а також розширення мережі відповідних кафедр у вишах, підпорядкованих МОЗ і МОН.

Зокрема, законопроєкт передбачає, що з 1 січня 2026 року всі студенти медичних і фармацевтичних вишів, придатні за станом здоров’я, будуть зобов’язані пройти військову підготовку за цією програмою.

Наразі військова підготовка здійснюється добровільно і переважно за контрактом, що обмежує кількість кадрів — лише близько 5% студентів проходять таку підготовку. Запропоновані зміни дозволять готувати більше медичних фахівців для ЗСУ та інших військових формувань і забезпечать внесення відповідних змін до нормативної бази.

Мета законопроєкту — забезпечити потреби держави у військово-медичних кадрах шляхом відновлення обов’язкової військової підготовки для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей за програмою офіцерів запасу медичної служби.

Законопроєкт передбачає:

обов’язкову військову підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей, придатних до служби;

заклади вищої освіти мають забезпечити цю підготовку;

МОЗ отримає повноваження погоджувати військово-облікові спеціальності та обсяги підготовки;

передбачається створення нових військових навчальних підрозділів у відповідних вишах.

Реалізація законопроекту потребуватиме витрат коштів державного бюджету в частині забезпечення підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби громадян України, які здобувають освітній ступінь магістра за медичними та фармацевтичними спеціальностями, що навчаються за державним замовленням

Початок реалізації законопроекту планується з 2026 року.

Законопроєкт не вплине на бізнес, регіони, екологію чи ринок праці, але матиме позитивний ефект на права військовослужбовців. Його реалізація покращить якість, своєчасність і повноту медичної допомоги у ЗСУ та інших силових структурах під час особливого періоду.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я отримало запит від Міноборони про розбронювання окремих медичних працівників, яких потребує армія.

Після розбронювання фахівці мобілізуватимуться до Збройних Сил чи інших військових формувань, відповідно до їхніх потреб, з призначенням на медичні посади військової служби. При мобілізації укладатимуть контракти строком на один рік.