Медики для фронта: в Раде ищут решение проблемы дефицита кадров

Народные депутаты предложили законопроект, призванный решить проблему нехватки медицинских кадров для Вооруженных сил Украины. Инициатива предусматривает увеличение количества студентов, проходящих обучение по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы, а также расширение сети кафедр военной подготовки в вузах.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на законопроект 13276.

Что известно о законопроекте

Законопроект призван преодолеть острый дефицит военно-медицинских кадров, возникший на фоне полномасштабного вторжения РФ. Инициатива предусматривает обязательное введение полного курса подготовки офицеров запаса медицинской службы для студентов медицинских и фармацевтических специальностей, а также расширение сети соответствующих кафедр в вузах, подчиненных Минздраву и МОН.

В частности, законопроект предполагает, что с 1 января 2026 года все студенты медицинских и фармацевтических вузов, пригодные по состоянию здоровья, будут обязаны пройти военную подготовку по этой программе.

В настоящее время военная подготовка осуществляется добровольно и преимущественно по контракту, что ограничивает количество кадров — всего около 5% студентов проходят такую подготовку. Предложенные изменения позволят готовить больше медицинских специалистов для ВСУ и других военных формирований и обеспечат внесение соответствующих изменений в нормативную базу.

Цель законопроекта – обеспечить потребности государства в военно-медицинских кадрах путем восстановления обязательной военной подготовки для студентов медицинских и фармацевтических специальностей по программе офицеров запаса медицинской службы.

Законопроект предусматривает:

обязательную военную подготовку по программе офицеров запаса медицинской службы для студентов медицинских и фармацевтических специальностей, пригодных к службе;

учреждения высшего образования должны обеспечить эту подготовку;

МОЗ получит полномочия согласовывать военно-учетные специальности и объемы подготовки;

предполагается создание новых военных учебных подразделений в соответствующих вузах.

Реализация законопроекта потребует расходов средств государственного бюджета в части обеспечения подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы граждан Украины, получающих образовательную степень магистра по медицинским и фармацевтическим специальностям, обучающимся по государственному заказу

Начало реализации законопроекта планируется с 2026 года.

Законопроект не повлияет на бизнес, регионы, экологию или рынок труда, но окажет положительный эффект на права военнослужащих. Его реализация улучшит качество, своевременность и полноту медицинской помощи в ВСУ и других силовых структурах в период.

Напомним, Министерство здравоохранения получило запрос от Минобороны о разбронировании отдельных медицинских работников, в которых нуждается армия.

После разбронирования специалисты будут мобилизовать в Вооруженные Силы или другие военные формирования, в соответствии с их потребностями, с назначением на медицинские должности военной службы. При мобилизации будут заключать контракты сроком год.