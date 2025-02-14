Медицинские услуги для военнослужащих: кто и какую помощь может получить бесплатно

Правительство утвердило порядок использования средств для предоставления медицинских услуг отдельным категориям лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. В бюджете для военных на стоматологические услуги и услуги хранения репродуктивных клеток заложено около 1 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Это касается услуг по зубопротезированию, плановой стоматологической помощи и хранению репродуктивных клеток военнослужащих на случай потери ими репродуктивных функций при исполнении обязанностей по обороне государства", — говорится в сообщении министерства.

В бюджете на 2025 год заложено:



на реализацию программы забора и хранения репродуктивных клеток — 190 млн грн;

на зубопротезирование и плановую стоматологическую помощь – почти 750 млн грн.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) должна заключить соответствующие договоры с учреждениями здравоохранения о медицинском обслуживании. Оплата услуг будет производиться в соответствии с определенными тарифами.

Стоматологические услуги для военнослужащих

Список бесплатных стоматологических услуг включает:

рентгенологические исследования;

подготовку к зубопротезированию;

лечение кариеса и повреждений зубов;

восстановление зубов;

удаление зубов;

обезболивание при лечении зубов;

зубопротезирование.

В ведомстве отметили, что предельная стоимость зубопротезирования не может превышать 34 966 грн, а предоставленных медицинских услуг по плановой стоматологической помощи на одного пациента — 24 952 грн.

Кто бесплатно может получить помощь?

Услуги по зубопротезированию и плановой стоматологической помощи предоставляются:

ветеранам (участникам боевых действий);

лицам с инвалидностью в результате войны, участвовавших в защите суверенитета и территориальной целостности Украины;

военнослужащим (участникам боевых действий).



Забор и сохранение репродуктивных клеток доступны:

военнослужащим ВСУ;

работникам других структур, участвующих в боевых действиях или осуществляющих мероприятия по национальной безопасности.

Список услуг по забору и сохранению репродуктивных клеток включает забор и криоконсервацию биологического материала как мужчин, так и женщин.

Напомним, в декабре 2024 года на портале "Действие" расширили список цифровых услуг для военнослужащих и их родных. Теперь онлайн можно оформить статус лица с инвалидностью в результате войны и денежной помощи раненым.