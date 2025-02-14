- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Медицинские услуги для военнослужащих: кто и какую помощь может получить бесплатно
Правительство утвердило порядок использования средств для предоставления медицинских услуг отдельным категориям лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. В бюджете для военных на стоматологические услуги и услуги хранения репродуктивных клеток заложено около 1 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"Это касается услуг по зубопротезированию, плановой стоматологической помощи и хранению репродуктивных клеток военнослужащих на случай потери ими репродуктивных функций при исполнении обязанностей по обороне государства", — говорится в сообщении министерства.
В бюджете на 2025 год заложено:
- на реализацию программы забора и хранения репродуктивных клеток — 190 млн грн;
- на зубопротезирование и плановую стоматологическую помощь – почти 750 млн грн.
Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) должна заключить соответствующие договоры с учреждениями здравоохранения о медицинском обслуживании. Оплата услуг будет производиться в соответствии с определенными тарифами.
Стоматологические услуги для военнослужащих
Список бесплатных стоматологических услуг включает:
- рентгенологические исследования;
- подготовку к зубопротезированию;
- лечение кариеса и повреждений зубов;
- восстановление зубов;
- удаление зубов;
- обезболивание при лечении зубов;
- зубопротезирование.
В ведомстве отметили, что предельная стоимость зубопротезирования не может превышать 34 966 грн, а предоставленных медицинских услуг по плановой стоматологической помощи на одного пациента — 24 952 грн.
Кто бесплатно может получить помощь?
Услуги по зубопротезированию и плановой стоматологической помощи предоставляются:
- ветеранам (участникам боевых действий);
- лицам с инвалидностью в результате войны, участвовавших в защите суверенитета и территориальной целостности Украины;
-
военнослужащим (участникам боевых действий).
Забор и сохранение репродуктивных клеток доступны:
- военнослужащим ВСУ;
- работникам других структур, участвующих в боевых действиях или осуществляющих мероприятия по национальной безопасности.
Список услуг по забору и сохранению репродуктивных клеток включает забор и криоконсервацию биологического материала как мужчин, так и женщин.
Напомним, в декабре 2024 года на портале "Действие" расширили список цифровых услуг для военнослужащих и их родных. Теперь онлайн можно оформить статус лица с инвалидностью в результате войны и денежной помощи раненым.