Медичні послуги для військовослужбовців: хто і яку допомогу може отримати безкоштовно

Уряд затвердив порядок використання коштів для надання медичних послуг окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. У бюджеті для військових на стоматологічні послуги та послуги зберігання репродуктивних клітин закладено майже 1 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

"Це стосується послуг із зубопротезування, планової стоматологічної допомоги та зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців на випадок втрати ними репродуктивних функцій під час виконання обов’язків з оборони держави", — йдеться у повідомленні міністерства.

У бюджеті на 2025 рік закладено:



на реалізацію програми забору та зберігання репродуктивних клітин — 190 млн грн;

на зубопротезування та планову стоматологічну допомогу — майже 750 млн грн.

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) має укласти відповідні договори з закладами охорони здоров’я про медичне обслуговування. Оплата послуг буде здійснюватися відповідно до визначених тарифів.

Стоматологічні послуги для військовослужбовців

Перелік безоплатних стоматологічних послуг включає:

рентгенологічні дослідження;

підготовку до зубопротезування;

лікування карієсу та ушкоджень зубів;

відновлення зубів;

видалення зубів;

знеболення при лікуванні зубів;

зубопротезування.

У відомстві зазначили, що гранична вартість зубопротезування не може перевищувати 34 966 грн, а наданих медичних послуг із планової стоматологічної допомоги на одного пацієнта — 24 952 грн.

Хто безкоштовно може отримати допомогу?

Послуги з зубопротезування та планової стоматологічної допомоги надаються:

ветеранам (учасникам бойових дій);

особам з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в захисті суверенітету та територіальної цілісності України;

військовослужбовцям (учасникам бойових дій).



Послуги із забору та збереження репродуктивних клітин доступні:

військовослужбовцям ЗСУ;

працівникам інших структур, які беруть участь у бойових діях або здійснюють заходи з національної безпеки.

Перелік послуг із забору та збереження репродуктивних клітин включає забір та кріоконсервацію біологічного матеріалу як чоловіків, так і жінок.

Нагадаємо, у грудні 2024 року на порталі "Дія" розширили перелік цифрових послуг для військовослужбовців та їхніх рідних. Тепер онлайн можна оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни та грошову допомогу пораненим.