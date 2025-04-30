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Медиків мобілізують: МОЗ готує списки для розбронювання на запит Міноборони та ЗСУ

лікар
Деяких медиків позбавлять бронювання та мобілізують / Pixabay

Міністерство охорони здоров’я отримало запит від Міноборони та Командування Медичних сил ЗСУ про розбронювання окремих медичних працівників, яких потребує армія. 

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Деяких медиків позбавлять бронювання та мобілізують

Нині фахівці МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я проводять консультації, щоб сформувати списки для розбронювання.

Керівники медзакладів подаватимуть заявки на розбронювання через "Дію".

Після розбронювання фахівці мобілізуватимуться до Збройних Сил чи інших військових формувань, відповідно до їхніх потреб, з призначенням на медичні посади військової служби. При мобілізації укладатимуть контракти строком на один рік.

Процес планують організувати так, аби забезпечити належне функціонування цивільних медичних закладів.

Як повідомлялося раніше, Міністерство освіти і науки України ініціювало надання права на відстрочення від призову під час мобілізації для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти державної та комунальної форми власності, які працюють за пріоритетними напрямами.

Нагадаємо, з 1 квітня усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратили чинність. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.

Автор:
Світлана Манько