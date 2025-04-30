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Медиков мобилизуют: Минздрав готовит списки для разбронирования по запросу Минобороны и ВСУ

врач
Некоторых медиков лишат бронирования и мобилизуют / Pixabay

Министерство здравоохранения получило запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил ВСУ о разбронировании отдельных медицинских работников, в которых нуждается армия.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Некоторых медиков лишат бронирования и мобилизуют

В настоящее время специалисты Минздрава по координации с департаментами здравоохранения проводят консультации, чтобы сформировать списки для разбронирования.

Руководители медучреждений будут подавать заявки на разбронирование через "Дію".

После разбронирования специалисты будут мобилизовать в Вооруженные Силы или другие военные формирования, в соответствии с их потребностями, с назначением на медицинские должности военной службы. При мобилизации будут заключать контракты сроком год.

Процесс планируется организовать так, чтобы обеспечить надлежащее функционирование гражданских медицинских учреждений.

Как сообщалось ранее, Министерство образования и науки Украины инициировало предоставление права на отсрочку от призыва во время мобилизации для педагогических работников заведений внешкольного образования государственной и коммунальной формы собственности, работающих по приоритетным направлениям.

Напомним, с 1 апреля все бронирования, оформленные по старым правилам, утратили силу. Продолжить бронирование своих специалистов после этой даты смогут только компании, обновившие статус критичности в соответствии с новыми требованиями.

Автор:
Светлана Манько