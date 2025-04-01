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Работников с 1 апреля смогут забронировать только предприятия с обновленной критичностью: что известно
С 1 апреля все бронирования, оформленные по старым правилам, утратят силу. Продолжить бронирование своих специалистов после этой даты смогут только компании, обновившие статус критичности в соответствии с новыми требованиями.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"С начала года большинство добросовестных компаний уже переподтвердили свою критичность в соответствующих государственных органах и перебронировали своих работников. Отсрочки перебронированных работников остаются в силе после первого апреля", – отметил замминистра экономики Украины Виталий Киндратов.
Основные изменения
Что изменится с 1 апреля:
- Завершится действие бронирований, оформленных по старым правилам.
- Возобновится стандартный процесс рассмотрения заявлений на бронирование работников для критически важных предприятий (в течение 72 часов).
- Бронирование будет доступно только предприятиям, получившим подтверждение критичности по новым требованиям.
Что нужно делать предприятиям, еще не обновившим статус?
- Обновите статус критичности вашей компании в соответствии с новой процедурой.
- После подтверждения нового статуса оформите повторно бронирование работников.
- Если ваш работник уже имеет активное бронирование, его нужно сначала аннулировать.
Мобилизация и бронирование в Украине
С 1 марта в системе бронирования действуют нововведения, связанные с обновлением законодательства.
Согласно новому порядку бронирования, предприятие должно было подтвердить статус критичности до 28 февраля 2025 года. Впоследствии Кабмин принял решение о продлении действия отсрочок для забронированных работников до 31 марта. До этой даты бронирование работников таких предприятий будет оставаться в силе. После этого срока может происходить либо перебронирование, либо снятие отсрочок.