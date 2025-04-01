Работников с 1 апреля смогут забронировать только предприятия с обновленной критичностью: что известно

С 1 апреля все бронирования, оформленные по старым правилам, утратят силу. Продолжить бронирование своих специалистов после этой даты смогут только компании, обновившие статус критичности в соответствии с новыми требованиями.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"С начала года большинство добросовестных компаний уже переподтвердили свою критичность в соответствующих государственных органах и перебронировали своих работников. Отсрочки перебронированных работников остаются в силе после первого апреля", – отметил замминистра экономики Украины Виталий Киндратов.

Основные изменения

Что изменится с 1 апреля:

Завершится действие бронирований, оформленных по старым правилам.

Возобновится стандартный процесс рассмотрения заявлений на бронирование работников для критически важных предприятий (в течение 72 часов).

Бронирование будет доступно только предприятиям, получившим подтверждение критичности по новым требованиям.

Что нужно делать предприятиям, еще не обновившим статус?

Обновите статус критичности вашей компании в соответствии с новой процедурой.

После подтверждения нового статуса оформите повторно бронирование работников.

Если ваш работник уже имеет активное бронирование, его нужно сначала аннулировать.

Мобилизация и бронирование в Украине

С 1 марта в системе бронирования действуют нововведения, связанные с обновлением законодательства.

Согласно новому порядку бронирования, предприятие должно было подтвердить статус критичности до 28 февраля 2025 года. Впоследствии Кабмин принял решение о продлении действия отсрочок для забронированных работников до 31 марта. До этой даты бронирование работников таких предприятий будет оставаться в силе. После этого срока может происходить либо перебронирование, либо снятие отсрочок.