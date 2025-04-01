Працівників з 1 квітня зможуть забронювати лише підприємства з оновленою критичністю: що відомо

З 1 квітня усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.

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Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

"З початку року більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність у відповідних державних органах і перебронювали своїх працівників. Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після першого квітня", – зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Основні зміни

Що зміниться з 1 квітня:

Завершиться дія бронювань, оформлених за старими правилами.

Відновиться стандартний процес розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств (протягом 72 годин).

Бронювання буде доступне лише для підприємств, які отримали підтвердження критичності за новими вимогами.

Що потрібно робити підприємствам, які ще не оновили статус?

Оновіть статус критичності вашої компанії відповідно до нової процедури.

Після підтвердження нового статусу оформіть бронювання працівників повторно.

Якщо ваш працівник уже має активне бронювання, його необхідно спочатку анулювати.

Мобілізація та бронювання в Україні

З 1 березня в системі бронювання діють нововведення, які пов’язані з оновленням законодавства.

Згідно з новим порядком бронювання, підприємство мало підтвердити статус критичності до 28 лютого 2025 року. Згодом Кабмін ухвалив рішення про подовження дії відстрочок для заброньованих працівників до 31 березня. До цієї дати бронювання працівників таких підприємств залишатимуться чинними. Після цього терміну може відбуватися або перебронювання, або зняття відстрочок.