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МОН предлагает предоставить отсрочку от мобилизации для педагогов внешкольного образования

МОН
МОН предлагает отсрочку для педагогов стратегических направлений / Freepik

Министерство образования и науки Украины инициировало предоставление права на отсрочку от призыва во время мобилизации для педагогических работников учреждений внешкольного образования государственной и коммунальной формы собственности, работающих по приоритетным направлениям.

Об этом говорится на сайте МОН.

К таким направлениям отнесли научно-технические, исследовательско-экспериментальные, военно-патриотические и эколого-натуралистические.

Соответствующее предложение внесено в проект закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации прав педагогических работников и соискателей образования". Она принята на заседании правительства, в ближайшее время документ будет представлен на рассмотрение Верховной Рады.

Как пояснил министр образования и науки Оксен Лисовой, внешкольное образование в указанных областях имеет ключевое значение для развития технологического, научного и экономического потенциала Украины.

" Привлечение молодежи к STEM-образованию, научной и инженерной деятельности, а также воспитание гражданской позиции — стратегическая задача государства, нуждающаяся в поддержке профессионального кадрового состава в сфере внешколы ", — подчеркнул министр.

Отмечается, что во избежание злоупотреблений право на отсрочку будет распространяться только на педагогов, которые по состоянию на 1 января 2025 работают по основному месту работы и продолжают выполнять свои обязанности.

Напомним, с 1 апреля все бронирования, оформленные по старым правилам, утратят силу. Продолжить бронирование своих специалистов после этой даты смогут только компании, обновившие статус критичности в соответствии с новыми требованиями.

Автор:
Татьяна Гойденко