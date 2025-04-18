Бронирование военнообязанных работников через "Дію": пошаговая инструкция

Бронирование работников через “Дію” – это процесс, позволяющий предприятиям, имеющим статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, забронировать своих военнообязанных работников от призыва на военную службу во время мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Ведомство подробно описало этапы бронирования: подачу заявлений, определение правомочных предприятий и предотвращение задержек, связанных с обновлением данных в Пенсионном фонде и налоговой.

Когда предприятие может быть признано критически важным

Чтобы получить статус критически важного, предприятия должны отвечать трем основным критериям:

Средняя заработная плата работников не менее 20 000 гривен.

Отсутствие задолженности по налогам и ЕСВ.

А также один из следующих критериев по выбору:

Большие налоговые поступления: уплата налогов свыше 1,5 млн. евро в год.

Валютные поступления: более 32 млн евро в год (кроме ссуд и кредитов).

Стратегическое значение для государства или важность для отдельной отрасли или общества.

Уровень зарплат: для коммунальных предприятий он не должен быть ниже среднего по региону за последний квартал 2021 года.

Резидент "Дія.City".

Поставщик электронных коммуникационных услуг: это компании, работающие в мобильных сетях (чистый доход более 200 млн грн/мес) или на фиксированных сетях (чистый доход более 20 млн грн/мес).

Как подать заявление о бронировании через "Дію"

Чтобы забронировать работников, нужно пройти несколько простых шагов:

Авторизироваться на портале "Дія", выбрать услугу "Бронирование работников" и нажать "Подать заявление".

Указать данные работников, которых планируют забронировать.

Подтвердить заработную плату работника.

Проверить правильность данных и подписать заявление. Подпись ставит руководитель предприятия или уполномоченное лицо.

Результат поступит на электронную почту предприятия и в кабинет портала "Дія". Если бронирование успешно, оно отобразится в системе "Резерв+" работников.

Что делать, если работники не отображаются в реестрах?

Если новый работник не отображается в реестрах, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) для обновления данных.

Кто имеет право забронировать до 100% работников?

Для некоторых предприятий можно забронировать до 100% своих работников. Это касается:

Предприятий топливно-энергетического комплекса (по решению Министерства энергетики).

Предприятия, выполняющие функции технического администратора Портала Действие.

Предприятий оборонно-промышленного комплекса (по решению Министерства по стратегическим отраслям промышленности).

Предприятия, в состав которого входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью (по решению Министерства молодежи и спорта).

Специализированных учреждений ООН, иностранных дипломатических учреждений, представительств международных организаций (по решению Министерства иностранных дел).

Специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных или неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых Украина.

Категории работников, которые могут бронироваться вне лимита компании:

Медицинские работники, для которых работа в учреждениях здравоохранения является основной.

Сотрудники аварийно-восстановительных бригад, обеспечивающих работу электронных коммуникационных сетей.

Сотрудники бригад, осуществляющих строительство устойчивых к обесточиваниям электронных коммуникационных сетей (по технологии xPON) или сетей мобильной связи.

Работники аварийно-восстановительных бригад, обеспечивающих работу газораспределительных систем.

Благодаря автоматизированным проверкам в реестрах система сразу уведомит результат рассмотрения заявления. Если бронирование утверждено, оно автоматически отображается в приложении "Резерв+".

Напомним, 28 февраля Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и действия военного положения, в частности, пересмотрены сроки проверки сведений о работнике во время его бронирования и уменьшен срок для аннулирования отсрочки.