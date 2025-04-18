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Бронирование военнообязанных работников через "Дію": пошаговая инструкция
Бронирование работников через “Дію” – это процесс, позволяющий предприятиям, имеющим статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, забронировать своих военнообязанных работников от призыва на военную службу во время мобилизации.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Ведомство подробно описало этапы бронирования: подачу заявлений, определение правомочных предприятий и предотвращение задержек, связанных с обновлением данных в Пенсионном фонде и налоговой.
Когда предприятие может быть признано критически важным
Чтобы получить статус критически важного, предприятия должны отвечать трем основным критериям:
- Средняя заработная плата работников не менее 20 000 гривен.
- Отсутствие задолженности по налогам и ЕСВ.
А также один из следующих критериев по выбору:
- Большие налоговые поступления: уплата налогов свыше 1,5 млн. евро в год.
- Валютные поступления: более 32 млн евро в год (кроме ссуд и кредитов).
- Стратегическое значение для государства или важность для отдельной отрасли или общества.
- Уровень зарплат: для коммунальных предприятий он не должен быть ниже среднего по региону за последний квартал 2021 года.
- Резидент "Дія.City".
- Поставщик электронных коммуникационных услуг: это компании, работающие в мобильных сетях (чистый доход более 200 млн грн/мес) или на фиксированных сетях (чистый доход более 20 млн грн/мес).
Как подать заявление о бронировании через "Дію"
Чтобы забронировать работников, нужно пройти несколько простых шагов:
- Авторизироваться на портале "Дія", выбрать услугу "Бронирование работников" и нажать "Подать заявление".
- Указать данные работников, которых планируют забронировать.
- Подтвердить заработную плату работника.
- Проверить правильность данных и подписать заявление. Подпись ставит руководитель предприятия или уполномоченное лицо.
Результат поступит на электронную почту предприятия и в кабинет портала "Дія". Если бронирование успешно, оно отобразится в системе "Резерв+" работников.
Что делать, если работники не отображаются в реестрах?
Если новый работник не отображается в реестрах, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) для обновления данных.
Кто имеет право забронировать до 100% работников?
- Для некоторых предприятий можно забронировать до 100% своих работников. Это касается:
- Предприятий топливно-энергетического комплекса (по решению Министерства энергетики).
- Предприятия, выполняющие функции технического администратора Портала Действие.
- Предприятий оборонно-промышленного комплекса (по решению Министерства по стратегическим отраслям промышленности).
- Предприятия, в состав которого входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью (по решению Министерства молодежи и спорта).
- Специализированных учреждений ООН, иностранных дипломатических учреждений, представительств международных организаций (по решению Министерства иностранных дел).
- Специализированных учреждений ООН, международных судебных органов, международных или неправительственных организаций и учреждений, членом, участником или наблюдателем в которых Украина.
Категории работников, которые могут бронироваться вне лимита компании:
- Медицинские работники, для которых работа в учреждениях здравоохранения является основной.
- Сотрудники аварийно-восстановительных бригад, обеспечивающих работу электронных коммуникационных сетей.
- Сотрудники бригад, осуществляющих строительство устойчивых к обесточиваниям электронных коммуникационных сетей (по технологии xPON) или сетей мобильной связи.
- Работники аварийно-восстановительных бригад, обеспечивающих работу газораспределительных систем.
Благодаря автоматизированным проверкам в реестрах система сразу уведомит результат рассмотрения заявления. Если бронирование утверждено, оно автоматически отображается в приложении "Резерв+".
Напомним, 28 февраля Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и действия военного положения, в частности, пересмотрены сроки проверки сведений о работнике во время его бронирования и уменьшен срок для аннулирования отсрочки.