Минэкономики разъяснило новые правила бронирования работников ОПК, водоканалов и энергетических компаний

Кабинет министров, по представлению Минэкономики, принял изменения в порядок бронирования работников предприятий критической инфраструктуры и ОПК. Новые правила будут способствовать стабильной работе важных для экономики и обороны отраслей.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Ключевые изменения

Увеличена квота бронирования до 75% для предприятий, обеспечивающих централизованное водоснабжение, водоотвод, управление отходами и обслуживающих критическую инфраструктуру систем жизнеобеспечения.

для предприятий, обеспечивающих централизованное водоснабжение, водоотвод, управление отходами и обслуживающих критическую инфраструктуру систем жизнеобеспечения. Упрощены требования для энергетических компаний , пострадавших от войны – в частности, для производителей электрической и тепловой энергии, генерирующие мощности которых были повреждены или разрушены. Для них отменены требования по отсутствию налоговой задолженности и среднемесячной зарплаты не менее 20 тыс. грн.

, пострадавших от войны – в частности, для производителей электрической и тепловой энергии, генерирующие мощности которых были повреждены или разрушены. Для них отменены требования по отсутствию налоговой задолженности и среднемесячной зарплаты не менее 20 тыс. грн. Также в список предприятий, которые могут бронировать своих людей, добавляют два важных предприятия Минобороны – Агентство оборонных закупок и Государственного оператора тыла. Они занимаются закупками для армии, поэтому им нужен стабильный персонал.

О бронировании

Для бронирования работников предприятие должно отвечать следующим требованиям:

Иметь статус критически важного предприятия согласно критериям Минобороны или другого соответствующего госоргана. Заниматься ключевыми видами деятельности, такими как производство, транспортировка и снабжение энергии, водоснабжение, водоотвод, управление отходами или выполнение оборонных заказов и обеспечение потребностей воинских частей.

Процесс бронирования работников будет оставаться цифровым и будет осуществляться через портал Действие, аналогично текущей процедуре. Минобороны и государственные органы будут нести ответственность за формирование списков критически важных предприятий.

Заявление на бронирование работников можно подать только через портал "Дія".

Как подать заявку на бронирование

Авторизоваться на портале "Дія". Выбрать услугу "Бронирование работников" и нажать "Подать заявление". Внести нужные данные работников. Подтвердить уровень их заработной платы. Проверить и подписать заявку (это должен сделать руководитель предприятия или уполномоченный подписант). Ожидать результата – сообщение о рассмотрении заявки поступит на электронную почту и портал "Дія".

Подтвержденное бронирование будет отображаться в приложении "Резерв+". Если бронирование предоставлено после обновления статуса критически важного предприятия, оно будет действовать на период действия критичности – до 1 года.

О статусе критически важного предприятия

Статус критически важного предприятия могут получить компании, соответствующие трем правительственным критериям, два из которых обязательны:

Средняя зарплата работников не менее 20000 грн. Отсутствие задолженности по налогам и ЕСВ.

Третий критерий предприятие может выбрать из следующих вариантов:

Уплата налогов и сборов свыше 1,5 млн. евро в год (эквивалент в гривнах). Валютные поступления более 32 млн евро в год (кроме ссуд и кредитов). Стратегическое значение для экономики и безопасности страны (определено правительственным перечнем, ПКМУ №83 от 04.03.2015). Важное значение для конкретной отрасли экономики или территориального общества (критерии определяются соответствующими органами и ОВА). Статус резидента Действие. Снабжение электронных коммуникационных услуг с определенным уровнем дохода.

Как получить статус критически важного предприятия

Определить профильный орган (Минэнерго, Минцифры, Минагро и т.п.). Подготовить и подать документы (финансовые отчеты, справки о зарплате и налоговой дисциплине). Подать заявку в соответствующий орган и дождаться решения (до 10 рабочих дней). Получить официальное доказательство.

Изменения в бронировании с 1 апреля

Напомним, с 1 апреля все бронирования, оформленные по старым правилам, утратят силу. Продолжить бронирование своих специалистов после этой даты смогут только компании, уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями.

Что изменилось с 1 апреля:

Завершилось действие бронирований, оформленных по старым правилам.

Возобновился стандартный процесс рассмотрения заявлений на бронирование работников для критически важных предприятий (в течение 72 часов).

Бронирование доступно только для предприятий, получивших подтверждение критичности по новым требованиям.

Что нужно делать предприятиям, еще не обновившим статус?

Обновите статус критичности вашей компании в соответствии с новой процедурой.

После подтверждения нового статуса оформите повторно бронирование работников.

Если ваш работник уже имеет активное бронирование, его необходимо сначала отменить.

Напомним, 28 февраля Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и действия военного положения, в частности, пересмотрены сроки проверки сведений о работнике во время его бронирования и уменьшен срок для аннулирования отсрочки.