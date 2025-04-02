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Минэкономики разъяснило новые правила бронирования работников ОПК, водоканалов и энергетических компаний
Кабинет министров, по представлению Минэкономики, принял изменения в порядок бронирования работников предприятий критической инфраструктуры и ОПК. Новые правила будут способствовать стабильной работе важных для экономики и обороны отраслей.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Ключевые изменения
- Увеличена квота бронирования до 75% для предприятий, обеспечивающих централизованное водоснабжение, водоотвод, управление отходами и обслуживающих критическую инфраструктуру систем жизнеобеспечения.
- Упрощены требования для энергетических компаний, пострадавших от войны – в частности, для производителей электрической и тепловой энергии, генерирующие мощности которых были повреждены или разрушены. Для них отменены требования по отсутствию налоговой задолженности и среднемесячной зарплаты не менее 20 тыс. грн.
- Также в список предприятий, которые могут бронировать своих людей, добавляют два важных предприятия Минобороны – Агентство оборонных закупок и Государственного оператора тыла. Они занимаются закупками для армии, поэтому им нужен стабильный персонал.
О бронировании
Для бронирования работников предприятие должно отвечать следующим требованиям:
- Иметь статус критически важного предприятия согласно критериям Минобороны или другого соответствующего госоргана.
- Заниматься ключевыми видами деятельности, такими как производство, транспортировка и снабжение энергии, водоснабжение, водоотвод, управление отходами или выполнение оборонных заказов и обеспечение потребностей воинских частей.
Процесс бронирования работников будет оставаться цифровым и будет осуществляться через портал Действие, аналогично текущей процедуре. Минобороны и государственные органы будут нести ответственность за формирование списков критически важных предприятий.
Заявление на бронирование работников можно подать только через портал "Дія".
Как подать заявку на бронирование
- Авторизоваться на портале "Дія".
- Выбрать услугу "Бронирование работников" и нажать "Подать заявление".
- Внести нужные данные работников.
- Подтвердить уровень их заработной платы.
- Проверить и подписать заявку (это должен сделать руководитель предприятия или уполномоченный подписант).
- Ожидать результата – сообщение о рассмотрении заявки поступит на электронную почту и портал "Дія".
Подтвержденное бронирование будет отображаться в приложении "Резерв+". Если бронирование предоставлено после обновления статуса критически важного предприятия, оно будет действовать на период действия критичности – до 1 года.
О статусе критически важного предприятия
Статус критически важного предприятия могут получить компании, соответствующие трем правительственным критериям, два из которых обязательны:
- Средняя зарплата работников не менее 20000 грн.
- Отсутствие задолженности по налогам и ЕСВ.
Третий критерий предприятие может выбрать из следующих вариантов:
- Уплата налогов и сборов свыше 1,5 млн. евро в год (эквивалент в гривнах).
- Валютные поступления более 32 млн евро в год (кроме ссуд и кредитов).
- Стратегическое значение для экономики и безопасности страны (определено правительственным перечнем, ПКМУ №83 от 04.03.2015).
- Важное значение для конкретной отрасли экономики или территориального общества (критерии определяются соответствующими органами и ОВА).
- Статус резидента Действие.
- Снабжение электронных коммуникационных услуг с определенным уровнем дохода.
Как получить статус критически важного предприятия
- Определить профильный орган (Минэнерго, Минцифры, Минагро и т.п.).
- Подготовить и подать документы (финансовые отчеты, справки о зарплате и налоговой дисциплине).
- Подать заявку в соответствующий орган и дождаться решения (до 10 рабочих дней).
- Получить официальное доказательство.
Изменения в бронировании с 1 апреля
Напомним, с 1 апреля все бронирования, оформленные по старым правилам, утратят силу. Продолжить бронирование своих специалистов после этой даты смогут только компании, уже обновили статус критичности в соответствии с новыми требованиями.
Что изменилось с 1 апреля:
- Завершилось действие бронирований, оформленных по старым правилам.
- Возобновился стандартный процесс рассмотрения заявлений на бронирование работников для критически важных предприятий (в течение 72 часов).
- Бронирование доступно только для предприятий, получивших подтверждение критичности по новым требованиям.
Что нужно делать предприятиям, еще не обновившим статус?
- Обновите статус критичности вашей компании в соответствии с новой процедурой.
- После подтверждения нового статуса оформите повторно бронирование работников.
- Если ваш работник уже имеет активное бронирование, его необходимо сначала отменить.
Напомним, 28 февраля Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и действия военного положения, в частности, пересмотрены сроки проверки сведений о работнике во время его бронирования и уменьшен срок для аннулирования отсрочки.