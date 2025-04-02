Мінекономіки роз'яснило нові правила бронювання працівників ОПК, водоканалів та енергетичних компаній

Кабінет міністрів, за поданням Мінекономіки, ухвалив зміни до порядку бронювання працівників підприємств критичної інфраструктури та ОПК. Нові правила сприятимуть стабільній роботі важливих для економіки та оборони галузей.

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Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Ключові зміни

Збільшено квоту бронювання до 75% для підприємств, що забезпечують централізоване водопостачання, водовідведення, управління відходами та обслуговують критичну інфраструктуру систем життєзабезпечення.

для підприємств, що забезпечують централізоване водопостачання, водовідведення, управління відходами та обслуговують критичну інфраструктуру систем життєзабезпечення. Спрощено вимоги для енергетичних компаній , що постраждали від війни – зокрема, для виробників електричної та теплової енергії, генеруючі потужності яких були пошкоджені чи зруйновані. Для них скасовано вимоги щодо відсутності податкової заборгованості та середньомісячної зарплати не менше 20 тис. грн.

, що постраждали від війни – зокрема, для виробників електричної та теплової енергії, генеруючі потужності яких були пошкоджені чи зруйновані. Для них скасовано вимоги щодо відсутності податкової заборгованості та середньомісячної зарплати не менше 20 тис. грн. Також у список підприємств, які можуть бронювати своїх людей, додають два важливі підприємства Міноборони — Агенцію оборонних закупівель і Державного оператора тилу. Вони займаються закупівлями для армії, тому їм потрібен стабільний персонал.

Про бронювання

Для бронювання працівників підприємство повинно відповідати таким вимогам:

Мати статус критично важливого підприємства згідно з критеріями Міноборони або іншого відповідного держоргану. Займатися ключовими видами діяльності, такими як виробництво, транспортування та постачання енергії, водопостачання, водовідведення, управління відходами або виконання оборонних замовлень та забезпечення потреб військових частин.

Процес бронювання працівників залишатиметься цифровим і буде здійснюватися через портал Дія, аналогічно до поточної процедури. Міноборони та відповідні державні органи нестимуть відповідальність за формування списків критично важливих підприємств.

Заяву на бронювання працівників можна подати виключно через портал "Дія".

Як подати заяву на бронювання

Авторизуватися на порталі Дія. Обрати послугу "Бронювання працівників" та натиснути "Подати заяву". Внести необхідні дані працівників. Підтвердити рівень їхньої заробітної плати. Перевірити заявку та підписати її (це має зробити керівник підприємства або уповноважений підписант). Очікувати результату – повідомлення про розгляд заявки надійде на електронну пошту та портал "Дія".

Підтверджене бронювання буде відображатися у застосунку" Резерв+". Якщо бронювання надано після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме на період дії критичності - до 1 року.

Про статус критично важливого підприємства

Статус критично важливого підприємства можуть отримати компанії, які відповідають трьом урядовим критеріям, два з яких є обов'язковими:

Середня зарплата працівників не менше 20 000 грн. Відсутність заборгованості з податків та ЄСВ.

Третій критерій підприємство може вибрати з таких варіантів:

Сплата податків та зборів понад 1,5 млн євро на рік (еквівалент у гривнях). Валютні надходження понад 32 млн євро на рік (окрім позик і кредитів). Стратегічне значення для економіки і безпеки країни (визначене урядовим переліком, ПКМУ № 83 від 04.03.2015). Важливе значення для конкретної галузі економіки чи територіальної громади (критерії визначаються відповідними органами та ОВА). Статус резидента Дія.City. Постачання електронних комунікаційних послуг з певним рівнем доходу.

Як отримати статус критично важливого підприємства

Визначити профільний орган (Міненерго, Мінцифри, Мінагро тощо). Підготувати та подати документи (фінансові звіти, довідки про зарплату та податкову дисципліну). Подати заявку до відповідного органу та дочекатися рішення (до 10 робочих днів). Отримати офіційне підтвердження.

Зміни в бронюванні з 1 квітня

Нагадаємо, з 1 квітня усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.

Що змінилося з 1 квітня:

Завершилася дія бронювань, оформлених за старими правилами.

Відновився стандартний процес розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств (протягом 72 годин).

Бронювання доступне лише для підприємств, які отримали підтвердження критичності за новими вимогами.

Що потрібно робити підприємствам, які ще не оновили статус?

Оновіть статус критичності вашої компанії відповідно до нової процедури.

Після підтвердження нового статусу оформіть бронювання працівників повторно.

Якщо ваш працівник уже має активне бронювання, його необхідно спочатку анулювати.

Нагадаємо, 28 лютого Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації та дії воєнного стану, зокрема переглянуті терміни перевірки відомостей про працівника під час його бронювання та зменшено строк для анулювання відстрочки.