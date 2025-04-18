Бронювання військовозобов'язаних працівників через "Дію": покрокова інструкція

Бронювання працівників через “Дію” – це процес, який дозволяє підприємствам, що мають статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, забронювати своїх військовозобов'язаних працівників від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Відомство детально описало етапи бронювання: подання заяв, визначення правомочних підприємств та запобігання затримок, пов’язаних з оновленням даних у Пенсійному фонді та податковій.

Коли підприємство може бути визнано критично важливим

Щоб отримати статус критично важливого, підприємства мають відповідати трьом основним критеріям:

Середня заробітна плата працівників не менш ніж 20 000 гривень.

Відсутність заборгованості з податків і ЄСВ.

А також один із таких критеріїв на вибір:

Великі податкові надходження: сплата податків понад 1,5 млн євро на рік.

Валютні надходження: понад 32 млн євро на рік (крім позик і кредитів).

Стратегічне значення для держави або важливість для окремої галузі чи громади.

Рівень зарплат: для комунальних підприємств він не повинен бути нижчим за середній по регіону за останній квартал 2021 року.

Резидент "Дія.City".

Постачальник електронних комунікаційних послуг: це компанії, що працюють у мобільних мережах (чистий дохід понад 200 млн грн/міс) або на фіксованих мережах (чистий дохід більш ніж 20 млн грн/міс).

Як подати заяву про бронювання через "Дію"

Щоб забронювати працівників, потрібно пройти кілька простих кроків:

Авторизуйтися на порталі "Дія", оберати послугу" Бронювання працівників" та натиснути "Подати заяву".

Вказати дані працівників, яких планують забронювати.

Підтвердити заробітну плату працівника.

Перевірити правильність внесених даних і підписати заяву. Підпис ставить керівник підприємства або уповноважена особа.

Результат надійде на електронну пошту підприємства та в кабінет на порталі "Дія". Якщо бронювання успішне, воно відобразиться в системі "Резерв+" працівників.

Що робити, якщо працівники не відображаються в реєстрах?

Якщо новий працівник не відображається в реєстрах, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ) для оновлення даних. Якщо були вчасно подані дані про працівника, він відображатиметься в системі Оберіг і бронювання мине без проблем. Однак якщо інформація надіслана із затримкою, треба подати Податковий розрахунок через портал ДПС за останній звітний період і дочекатися, поки ПФУ оновить інформацію в реєстрі.

Хто має право забронювати до 100% працівників?

Для деяких підприємств є можливість забронювати до 100% своїх працівників. Це стосується:

Підприємств паливно-енергетичного комплексу (за рішенням Міністерства енергетики).

Підприємства, що виконує функції технічного адміністратора Порталу Дія.

Підприємств оборонно-промислового комплексу (за рішенням Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості).

Підприємств, до складу якого входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю (за рішенням Міністерства молоді та спорту).

Спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ, представництв міжнародних організацій (за рішенням Міністерства закордонних справ).

Спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних чи неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна.

Категорії працівників, які можуть бронюватися поза лімітом компанії:

Медичні працівники, для яких робота в закладах охорони здоров’я є основною.

Працівники аварійно-відновлювальних бригад, що забезпечують роботу електронних комунікаційних мереж.

Працівники бригад, що здійснюють будівництво стійких до знеструмлень електронних комунікаційних мереж (за технологією xPON) або мереж мобільного зв’язку.

Працівники аварійно-відновлювальних бригад, що забезпечують роботу газорозподільних систем.

Завдяки автоматизованим перевіркам у реєстрах система одразу повідомить про результат розгляду заяви. Якщо бронювання затверджене, воно автоматично відображатиметься в застосунку "Резерв+".

Нагадаємо, 28 лютого Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації та дії воєнного стану, зокрема переглянуті терміни перевірки відомостей про працівника під час його бронювання та зменшено строк для анулювання відстрочки.